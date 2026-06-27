Milei evitó una despedida pública de Adorni y solo reposteó los mensajes de Karina Milei y Patricia Bullrich

El presidente Javier Milei evitó realizar una despedida pública de Manuel Adorni tras la confirmación de la renuncia del ahora exjefe de Gabinete y optó por mantenerse durante toda la jornada en la Quinta de Olivos, sin participar de una foto oficial ni emitir un mensaje propio sobre la salida de uno de sus funcionarios más cercanos.

Pese a las expectativas generadas en torno a un eventual gesto institucional hacia quien fue una de las principales figuras del Gobierno desde el inicio de la gestión, el mandatario no encabezó ningún acto ni difundió imágenes junto a Adorni. Su única reacción pública fue republicar en sus redes sociales los mensajes de respaldo publicados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ausencia de una despedida formal llamó la atención debido a la estrecha relación política y personal que el Presidente había construido con Adorni, quien horas antes había presentado una extensa carta de renuncia en la que denunció una campaña de hostigamiento mediático y judicial contra él y su familia.

El respaldo de Karina Milei

Uno de los mensajes que Javier Milei decidió compartir fue el publicado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien expresó su apoyo al exfuncionario y aseguró que el Gobierno conocía el difícil momento que atravesaba.

«Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven», escribió Karina Milei.

La funcionaria definió a Adorni como «una persona íntegra, valiosa y muy querida» dentro del equipo de Gobierno y sostuvo que la decisión de abandonar la Jefatura de Gabinete fue comprendida y acompañada por la Casa Rosada.

«Sabemos del difícil e inmerecido momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo», afirmó.

El mensaje retomó los argumentos expuestos por Adorni en su carta dirigida al Presidente, donde sostuvo que los ataques públicos habían terminado afectando a su esposa, sus hijos, familiares y allegados.

El mensaje de Patricia Bullrich

La otra publicación compartida por Milei fue la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien utilizó sus redes sociales para destacar la importancia de la ética y la confianza dentro del proyecto político oficialista.

La ministra se refirió así a la salida de Adorni, quien enfrentaba diversas investigaciones y cuestionamientos públicos vinculados a presuntas irregularidades patrimoniales y administrativas.

Sin foto ni declaración oficial

La decisión de Javier Milei de limitarse a replicar mensajes de funcionarios de su máxima confianza, sin emitir palabras propias ni protagonizar una despedida institucional, contrastó con el respaldo explícito que había sostenido públicamente hacia Adorni durante los meses en que el exjefe de Gabinete enfrentó denuncias e investigaciones judiciales.

Mientras tanto, desde el entorno presidencial sostienen que la salida del funcionario respondió a motivos personales y familiares, tal como el propio Adorni expresó en su carta de renuncia, en la que reiteró su apoyo al Presidente y aseguró que continuará acompañando el proyecto libertario «desde el lugar que le toque ocupar».