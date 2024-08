Video: Lilia Lemoine reveló que fue víctima de abuso y conmovió a todos en el recinto de Diputados

Lilia Lemoine conmovió a todos en el recinto de la Cámara de Diputados, durante la sesión de este miércoles. La legisladora narró que fue víctima de abuso sexual hace 18 años.

A través de su historia personal, Lemoine pidió al resto de los miembros del cuerpo que se apruebe el proyecto para ampliar el Registro de Datos Genéticos, iniciativa que finalmente recibió media sanción.

«Buenas tardes, les pido disculpas ante todo porque me va a temblar la voz», inició. Seguidamente, comenzó con el crudo relato de lo vivido en el año 2006.

Según comentó la legisladora libertaria, fue víctima de violación por parte de un hombre que se metió en su casa, la golpeó y la abusó. El agresor, un psicópata que la acosó repetidamente, permaneció libre y nunca fue encontrado por la policía.

«En mi casa me enseñaron a defenderme. Si alguien te toca, le pegás; si alguien te quiere abusar, te defendés«, afirmó.

Lilia Lemoine reveló que fue víctima de abuso: el pedido por ampliar el Registro de Datos Genéticos

En su intervención, Lemoine defendió la aprobación del registro de datos genéticos, argumentando que «el único medio de prevenir que un violador actúe es que tenga miedo«, y enfatizó la necesidad de aumentar el costo de delinquir para proteger a las víctimas y evitar futuros abusos.

La diputada Lemoine también aseguró que guarda desde 2006 una botella de agua mineral que pertenecía al hombre que abusó de ella. Dijo que mantiene la esperanza de que sirva para, cuando entre en vigencia el registro, el violador pueda ser identificado.

«Guardé una botellita que usó mi abusador y que tiene restos genéticos, no sé si sirve o no, pero la guardé durante 18 años. Cada vez que el registro no se implementaba, yo lloraba y me preguntaba por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores”, aseveró.

Si bien el registro ya existe, hasta el momento solo pueden incluirse muestras de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. El proyecto, que deberá ser tratado en el Senado, propone ampliar el criterio a cualquier tipo de delitos.