Viedma apura una solución definitiva para los desagües cloacales en los barrios Fonavi

En el barrio América los desbordes cloacales son una constante. Foto: Marcelo Ochoa.

Con una inversión provincial de casi 1.069 millones de pesos (680.890 dólares) se proyectan obras para darle una solución definitiva a los desbordes cloacales en los seis barrios construidos por el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) en la capital provincial.

Esos complejos tiene entre 50 y 40 años de existencia, pocas reparaciones y muchos reclamos de los vecinos. Durante mucho tiempo la Provincia, el Municipio y empresas estatales de servicios, como ARSA y DPA, se disputaron las responsabilidades; ahora el trabajo articulado pone una posible solución a la vuelta de la esquina.

Durante la presentación del proyecto el intendente Marcos Castro indicó que «este es quizás uno de los actos más importantes de los últimos tiempos para nuestra ciudad por varias razones. Hemos articulado acciones en conjunto para llevar adelante este plan vinculado a problemas estructurales que tiene Viedma desde hace muchos años».

El intendente remarcó que las intervenciones permitirán avanzar sobre necesidades centrales para la calidad de vida de los vecinos porque «resolvemos uno de los principales problemas, y creo que el principal problema que tiene nuestra ciudad, que es su infraestructura».

Qué trabajos están previstos

Incluyen la reparación de la red cloacal y de los tanques de agua potable en los seis barrios de Viedma.

Barrio Ceferino (1.016 Viviendas): recambio completo de la red cloacal y la puesta en valor del tanque de agua potable. Se colocarán 1.180 metros de cañerías y se limpiarán 72 cámaras.

Barrios América-20 de Junio (914 Viviendas): reparación de la red cloacal en los dos complejos y del tanque de agua en el 20 de Junio. Serán 2.174 metros de cañería nueva y la limpieza de 192 cámaras.

Barrio José María Guido: es donde se realizará la mayor inversión con la limpieza totl y reparación de cañerías y del tanque de agua. Está previsto trabajar sobre 4.713 metros de cañerías y en 259 conexiones domiciliarias.

Barrio Inalauquen: recambio de 400 metros de cañería y la construcción de 18 ramales nuevos.

Barrio Amel: puesta en valor del tanque de agua, más la instalación de 40 meros de cañería cloacal.

Cuándo y cómo se realizarán las obras

En diálogo con Diario Río Negro el titular de Aguas Rionegrinas SA, Javier Iud, explicó que se trabajará en tres frentes «con tres licitaciones simultáneas» y dijo que son lugares de difícil acceso por eso se trata «casi de un trabajo artesanal».

La empresa apunta a pequeñas y medianas empresas porque deberán «trabajar cuadrillas de poca gente» y agregó que «hay que trabajar a pala, encontrar las cañerías existentes, vincular esas cañerías» y recordó que hay lugares donde los vecinos han construidos sobre las redes y cámaras del sistema cloacal.

Iud estimó que los trabajos comenzarán antes de fin de año, «con un plazo que no va a ser muy corto» por las dificultades, ya que «habrá que hacer un trabajo de exploración previo» pero el resultado será «resolver una situación histórica».

Adelantó que durante la etapa de obra será clave «la colaboración de los vecinos» y se deberá avanzar en la «concientización del uso racional del sistema cloacal».

La experiencia capitalina se podría extender luego a los barrios con similares características en Cipolletti y Roca, mientras que en Bariloche existe una situación diferentes porque hay casi «una autogestión» en diferentes barrios.