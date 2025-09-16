Cipolletti será la primera ciudad del Alto Valle en incorporar cámaras de seguridad con IA

El sistema de videovigilancia con inteligencia artificial permitirá controlar accesos por zonas, identificar vehículos mediante sus patentes, agilizar la respuesta ante emergencias y mejorar la geolocalización de los móviles policiales. En Cipolletti, ya comenzaron los trabajos de instalación del equipamiento y la adecuación de la Central de Emergencias 911, ubicada en el barrio Arévalo.

La iniciativa se enmarca en un plan de inversión en Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno de Río Negro de 12 millones de dólares destinada a la incorporación de equipamiento de última generación, que incluye 600 nuevas cámaras, 150 lectores de patentes y un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial (IA). Además, se prevé la modernización de varios centros de monitoreo del 911.

El número de cámaras de vigilancia se triplicará: pasarán de 400 a 1300 en toda la provincia. Cipolletti será uno de los municipios más beneficiados, con un salto de 50 a 160 dispositivos, todos equipados con IA. Además, se reacondicionará y ampliará el centro de monitoreo.

Foto: Gentileza

Según indicó el municipio, el sistema inteligente “aprende” los movimientos habituales de cada zona monitoreada y, al detectar una anomalía, genera una alerta inmediata. Además, afirmó que permite multiplicar su capacidad de vigilancia ya que donde una persona puede observar hasta 10 cámaras al mismo tiempo, con IA podrá seguir hasta 60.

El Subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo, explicó que la inteligencia artificial analiza en tiempo real miles de datos de video. “Identifica movimientos atípicos, permanencias prolongadas, corridas o aglomeraciones inusuales. Es como tener un analista observando cada cámara, todo el tiempo, sin descanso, y dispara alertas cada vez que detecta un comportamiento extraño”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Cipolletti afirmó que este plan permite «ampliar todo el sistema de monitoreo, sumar gente, sumar tecnología, cámaras, eso incluye lector de patentes, cerrar el anillo vial, mucha tecnología de vanguardia que va a cambiar para siempre la seguridad en nuestra ciudad, por lo menos en la prevención y en la persecución del delito”, aseguró Buteler.

El Plan de Seguridad provincial incluye también a Viedma, Regina, Roca, Cinco Saltos, Las Grutas, El Bolsón, Dina Huapi y Bariloche.