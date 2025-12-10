Cámaras en tiempo real y una persecución de 31 minutos: así atraparon a un joven tras un robo en Viedma

El Sistema Integral de Prevención del Delito de Viedma volvió a quedar en el centro de la escena cuando permitió detectar y seguir en tiempo real a dos jóvenes que habían atacado a un muchacho y le habían robado la bicicleta en el puente ferroviario Viedma–Patagones. El operativo terminó con la detención de uno de los sospechosos, que resultó ser menor de edad.

Según informaron, todo comenzó con un aviso telefónico que alertó sobre el robo. Desde ese momento, los operadores activaron las cámaras disponibles y pudieron reconstruir el recorrido de los agresores: descendieron del puente, cruzaron por distintos sectores y avanzaron hacia barrios periféricos.

La información fue transmitida de manera inmediata a los móviles policiales que se desplazaban siguiendo cada movimiento.

Pese a que los adolescentes intentaron dispersarse para escapar, el monitoreo continuo permitió ubicarlos nuevamente. Uno fue observado escondiéndose en la zona del barrio Centro IDEVI, mientras que el otro se dirigía hacia Inalauquen. Esa precisión en el seguimiento evitó que la persecución se perdiera.

Así trabajaron los efectivos y el Gabinete de Criminalística tras el hecho

A los 31 minutos del hecho, efectivos de la Comisaría 30° lograron aprehender a uno de los jóvenes. Como marca el protocolo para casos con menores, se tomaron medidas de resguardo y se convocó al Gabinete de Criminalística para obtener registros fotográficos y documentar la intervención.