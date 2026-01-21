Villa El Chocón: analizan planos para garantizar la llegada del agua potable a un sector

Mientras avanza la planificación para mejorar el servicio de agua potable para la población en Villa El Chocón, desde el Epas se especificó cuál es la situación para los vecinos de la cooperativa Buen Aire. Se indicó que están en evaluación los planos presentados ante el municipio, a fin de ser evaluados y aprobados. Sin embargo, para las nuevas conexiones se deberá instalar un filtro, lo que por el momento no es viable.

La semana pasada llegaron dos filtros a Villa El Chocón y uno de los cuales se instalará en la planta potabilizadora para mejorar la provisión del agua. Es una de las medidas que se resolvió llevar adelante para garantizar que el servicio llegue a todos los sectores y ante la aparición de las cianobacterias, cerca de la toma.

En la reunión que mantuvieron el intendente Pablo Di Fonzo y Víctor Depetris, subgerente de la zona Centro del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas, analizaron cómo avanzar en el plan diseñado para sostener y mejorar el servicio para la población.

Otro de los temas abordados por los funcionarios fue la solicitud de la conexión del servicio para las y los vecinos de la cooperativa Buen Aire. En este sentido, tanto el organismo provincial como el municipio acordaron avanzar en la instalación del filtro. Esa es la condición necesaria para autorizar las nuevas conexiones, tal como se informó.

La habilitación para este loteo no resulta viable hoy debido a la «alta demanda existente y a la infraestructura disponible», según se detalló. Algunos vecinos que viven en ese sector hicieron público el reclamo mediante redes sociales de la escasez de agua.

Las condiciones que se exigen

Desde el Epas y la comuna destacaron que, mientras se ejecutan las tareas técnicas, se continuará con la evaluación de los planos presentados por la cooperativa. «Es el paso indispensable para la aprobación final. Sin este aval municipal, el proceso no puede avanzar desde el punto de vista legal», se agregó.

Aprobados los planos para autorizar la conexión al servicio se deberá instalar un medidor de agua. Esta será una condición que se exigirá. Se indicó que este instrumento será fundamental para que el Epas pueda conocer «el caudal consumido, gestionar el cobro correspondiente y promover un uso responsable del recurso».

De todos modos, se insistió en que la conexión definitiva para este sector quedará supeditada al cumplimiento de las condiciones de producción de agua.

Otra de las cuestiones informadas es que el plan de producción del líquido incluye el funcionamiento del filtro que garantice «disponibilidad de agua suficiente para todos los usuarios». Además, se deberá construir la cañería desde la planta potabilizadora hasta el barrio -tarea que ejecutará la cooperativa como se reseñó- y el cumplimento de los requisitos administrativos establecidos tanto por el Epas como por la municipalidad de El Chocón.

Por otra parte, y relacionado al equipamiento que arribó la semana anterior, desde el Epas se informó que permitirá mejorar el suministro porque tiene la capacidad de filtrar la totalidad del caudal captado desde el lago Ezequiel Ramos Mexía. Una vez en marcha, se podrán ampliar redes y atender la demanda de los nuevos usuarios.

«Estamos trabajando desde hace más de un año junto con el municipio, de manera planificada, en una mejora integral del servicio, ejecutando obras en forma conjunta que permiten acompañar el crecimiento de la localidad», apuntó Depetris.