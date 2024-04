Villarruel reapareció en redes tras el repudiable posteo de ayer por la marcha universitaria

Con un extenso mensaje, Victoria Villarruel reapareció en sus redes sociales para referirse a la masiva marcha universitaria de ayer. En su posteo, la vicepresidenta de la Nación defendió la educación pública, pero reafirmó su postura de a favor de auditar las instituciones y garantizar la transparencia de los fondos estatales que reciben. Además, en las últimas horas quedó envuelta en una polémica donde se vincula su cuenta de la red social X.

Ayer, durante un acto de la marcha universitaria, la referente de las madres de Plaza Mayo, Taty Almeida, dio un discurso durante el acto central y Villarruel no lo pasó por alto.

«Hebe lo que te perdiste», escribió la funcionaria apelando a Hebe de Bonafini, fundadora de la agrupación Madres de Plaza de Mayo quién murió en noviembre de 2022, a los 93 años.

Hoy volvió a tener actividad pública y realizó un descargo. La carta que escribió la presidenta de la Cámara de Senadores contando que fue alumna de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional e hizo un breve resumen de su paso por ambas facultades.

«Soy hija de la universidad pública. La que es reconocida en todo el mundo, la que formó a 3 premios Nobel argentinos en Ciencia y que es sinónimo de progreso como así también de movilidad social ascendente. Estudié Derecho en la UBA y Seguridad en la UTN. El esfuerzo de millones de argentinos anónimos logró que miles como yo pudiéramos recibirnos en la Universidad Pública«, comenzó a escribir al principio de su publicación.

A continuación se refirió a la gran concentración desarrollada en las últimas horas tanto en el centro porteño como en diferentes provincias del país en defensa de una educación sin aranceles. Lo hizo fiel al discurso que mantiene desde incluso antes de asumir al gobierno, ratificando que en las instituciones educativas estatales los alumnos sufren un “adoctrinamiento”.

«Ayer al ver la marcha multitudinaria, pensé en que está muy bien luchar por la Universidad pero de calidad, libre, y para todos, donde pienses y no te bochen por decir lo que pensás, donde puedas estudiar y no tengas que ver carteles del infame Che Guevara, Marx o las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia«, ejemplificó Villarruel en su mensaje.

Y añadió: «Qué orgullo para los argentinos la universidad pública, pero qué tristeza que sea usada por los que pusieron de rodillas la educación, hablaron en inclusivo deformando el idioma, metieron el veneno de sus ideologías y justifican que los argentinos que no comen le paguen la universidad a extranjeros sin ningún apego a la Argentina que los cobija«.

Entonces hizo una breve mención a la situación educativa que atravesó el país en los últimos años, señalando a los gobiernos kirchneristas como principales responsables de que muchos estudiantes abandonaran sus estudios.

«Ayer pensé en los miles de chicos que durante el gobierno de los K dejaron la escuela, no aprendieron nada, no saben sumar, escribir o restar y van a padecer la demagogia de un slogan que solo sirve para que cadáveres políticos como CFK, Massa, Tati Almeyda o Pérez Esquivel tengan 5 minutos más de fama a costa de los demás, como siempre fue«, escribió la vicepresidenta.

En este sentido, describió cómo es el tipo de universidad que desea que haya en Argentina: “«o quiero una Universidad Pública que sea orgullo, no un tongo de estudiantes y adultos de izquierda, quiero una UBA donde puedas hablar y pensar como quieras sin que te impongan la policía del pensamiento».

Y concluyó: «Y principalmente quiero una UBA donde el dinero de todos los argentinos no sea malgastado para bancar los kioscos y la sed de sangre fresca de los parásitos de siempre. La educación pública es un derecho, pero auditar y garantizar transparencia una obligación».

Ayer, mientras se nutría la masiva Marcha Federal de la Educación, en la Casa Rosada advirtieron que no hay ninguna auditoría en marcha, ni planes de avanzar con un plan en ese sentido en el corto plazo.

Ávidos por bajar el tono a la discusión que iniciaron la semana pasada, reconocieron, en cambio, que llevarla a cabo le correspondería a la Auditoría General de la Nación (AGN) y no al gobierno nacional, como habían anunciado la semana pasada en el tramo más belicoso de la discusión que se complejizaba a medida que avanzaban las columnas de estudiantes hacia la Plaza de Mayo.

Con información de Infobae

Villarruel fue tendencia: se creó una polémica lista con su cuenta de X y usuarios denunciaron que fueron agregados

Diferentes usuarios de la red social advirtieron haber sido agregados a la polémica lista de la vicepresidenta que en la descripción explica que es para «gente linda» recuerda al exdictador, Jorge Rafael Videla. Todavía no aclararon si la cuenta fue hackeada o cuál es su finalidad.

Si bien existe la posibilidad de que su perfil haya sido hackeado, debido a que no tiene ninguna protección particular por pertenecer a un funcionario de alto rango, por el momento, la vicepresidenta no lo aclaró.

A la lista se puede incluso acceder desde el perfil de la cuenta @VickyVillarruel en X y ya cuenta con 158 miembros y 127 seguidores. Entre los likes y publicaciones de la lista hay comentarios que se corren del lineamiento oficialista.

Para ver la lista es necesario ingresar al perfil de Villarruel en X y dirigirse a «más opciones», indicado con un símbolo de tres puntos. Cuando se despliega el menú, se debe hacer clic en «ver listas» y ahí se puede acceder a la sección.

Las listas de X tienen como finalidad organizar a las cuentas de los usuarios dependiendo en contenido que publican para poder acceder a sus mensajes de forma más rápida y personalizada.

Cabe destacar que, existe la posibilidad de unirse a listas creadas por otros usuarios en X o crear una desde la cuenta propia para ordenar usuarios por grupo, tema o interés.

Si bien existe la posibilidad de que su perfil haya sido hackeado, debido a que no tiene ninguna protección particular por pertenecer a un funcionario de alto rango, por el momento, la vicepresidenta ni ningún funcionario salió a declarar al respecto.

Con información de Política Argentina