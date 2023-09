Walter Cortés es el intendente electo de Bariloche: “Vuelve una parte del peronismo”

¿Vuelve el peronismo a Bariloche? Le preguntó anoche a Diario RÍO NEGRO a Walter Cortés, el intendente electo en el fragor de los festejos rodeado de militantes y respondió: “Una parte del peronismo, no somos todos”.

Cortés, el sindicalista que lleva casi 30 años al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de Bariloche, exlegislador del Partido Justicialista, quien años atrás fue condenado por una causa por estafa al Estado nacional con fondos del policlínico Arbos, caso por el que estuvo detenido en Esquel, y finalmente fue sobreseido por la Justicia Federal en 2018, será intendente a partir del 10 de diciembre con la necesidad de generar acuerdos para gobernar, debido al bajo caudal de votos que cosechó en este triunfo (19%).

Cortés y el llamado de “mi amigo Miguel Pichetto”

En sus festejos, destacó que lo llamó Miguel Ángel Pichetto, el auditor general de la nación, a quien mencionó como “mi amigo”, además del vicegobernador electo Pedro Pesatti y el exintendente de San Antonio Oeste, Javier Iud. También valoró que una de las primeras personas que lo llamó para felicitar fue la senadora Silvina García Larraburu, quien ayer jugó con la lista de Andrea Galaverna.

Festejos en el local del PUL por el triunfo de Walter Cortés en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Cortés lamentó anoche que la gobernadora Arabela Carreras, derrotada en esta elección, no tuvo el “gesto” de llamarlo, aunque luego emitió sus felicitaciones en público cuando habló ante la militancia de JSRN.

Cortés y Carreras tienen buen vínculo e incluso meses atrás, cuando se comenzaban a gestar las candidaturas no se descartaba una alianza y acompañamiento del mercantil a la mandataria, con quien compartió en el último tiempo dos actos de su sindicato, uno de ellos -en mayo- recordado por los abucheos a la gobernadora y al intendente Gustavo Gennuso.

Walter Cortés promete un «gobierno pluralista»

“Nosotros éramos una posibilidad chiquita y nos dieron la posibilidad de cambiarle la realidad a Bariloche”, dijo el intendente electo quien valoró a los “compañeros que me ayudaron, que estuvieron sin cobrar un peso, nosotros no pusimos carteles, no pusimos plata a nadie, todo fue casa a por casa convenciendo a la gente que además tiene un enojo con la política y eso también nos ayudó a llegar”, afirmó.

Según Cortés, el electorado de los barrios de la zona sur lo acompañó: “ganamos en todas las mesas y algunas duplicamos”, destacó y admitió que en el centro y oeste, los votos estuvieron divididos entre el oficialismo, Cambia Río Negro y otras expresiones de origen peronista.

Walter Cortés llegó a votar en moto y habló del cansando de la gente con la política. Foto: Marcelo Martinez

El sindicalista hizo una campaña al viejo estilo, con pocas redes sociales y mucha calle. Sus militantes recorrieron os barrios dejando folletos con a propuesta en cada casa, había mesas con su rostro y los colores naranja del PUL afuera de cada supermercado grande para difundir su proyecto y desde su programa televisivo (el gremio tiene una señal de TV y una radio) venía gestando desde hacía tiempo la posibilidad de competir por la intendencia.

Consultado por su mensaje a los adversarios, Cortés dijo: “Vamos a hacer un gobierno pluralista, tenemos una idea y la vamos a llevar adelante, vamos a hacerla entre todos”.

El dirigente dijo que desde hoy comenzará a conformar a su equipo, convocará el sindicato de empleados municipales “para que nos acompañe” y preparará las bases para llegar al 10 de diciembre “con algo armado”.

Entre sus propuestas de campaña, Cortés dijo que empezará a “ver el tema de los terrenos para la gente, ya empezamos a buscar el precio de la planta de asfalto, los camiones”.