Walter Cortés piensa en otro puesto para el funcionario a cargo del apeo de la Costanera que ayer desplazó

Walter Cortés y Germán Fritz, el funcionario desplazado, en el apeo de pinos de la Costanera de Bariloche.Imagen: captura de pantalla- gentileza InfoBariloche

«No se si no lo voy a poner en otro lugar», dijo hoy el intendente de Bariloche Walter Cortés cuando fue consultado por la prensa por el desplazamiento de Germán Fritz, el subsecretario de Parques y Jardines de la municipalidad que ayer dio de baja en sus funciones por resolución y de una manera sorpresiva.

Fritz había sido el responsable del apeo de 70 pinos de la Costanera de la ciudad y de un plan que continuaba ahora por la calle Beschtetd, según un relevamiento técnico que el funcionario había elaborado con su equipo y fundamentado en el riesgo que implicaba el estado de esos ejemplares.

Cortés intentó quitar relevancia a la decisión que tomó ayer mediante la resolución 1984, mediante la cual dispuso dejar sin efecto el nombramiento del funcionario que había asumido en el cargo hace relativamente poco tiempo, a mediados de diciembre del año pasado.

En la resolución oficial no había fundamentos. Fritz lo atribuyó a un tema personal y hoy Cortés respondió sus motivaciones: “La cosa es dinámica y más en Parques y Jardines, ahora viene la temporada, tenemos muchos árboles que son un riesgo, y bueno él no le pudo encontrar esa dinámica que se necesita”, dijo en una improvisada ronda de prensa luego del acto en homenaje a Miguel Martín de Güemes, en el busto dedicado al prócer salteño en una plazoleta ubicada junto al Club Andino Bariloche.

El intendente definió a Fritz -que durante 30 años fue delegado del Servicio Forestal Andino de la Provincia- como “una buena persona” y de inmediato para disipar algún malestar esbozó que analizaba sumarlo al Gabinete en otra función, aunque no aventuró dónde podría recaer.

El organismo provincial al que perteneció el funcionario multó a la Municipalidad por excederse en el apeo de pinos de la Costanera respecto de la autorización acotada que se había otorgado. La infracción fue por “el incumplimiento total o parcial de planes de trabajo aprobados” y por “arrancar, abatir o lesionar árboles, extraer savia o resina sin autorización”.

Según el acta, “ee realizó el corte de 40 árboles exóticos de especie pino, oregon, insigne, macrocarpa, a lo largo de la avenida 12 de Octubre, fuera de lo autorizado por el Servicio Forestal Andino Bariloche, bajo el permiso N° 107887/2026 y 10631/2026”. El sucesor de Fritz, Ignacio Dura es quien firmó la sanción.