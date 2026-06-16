Cortés destituyó al funcionario que coordinó el volteo de los árboles en la Costanera de Bariloche

El volteo de decenas de pinos ubicados en la zona de la Costanera de Bariloche se hizo a finales de mayo pasado. (foto de archivo de Alfredo Leiva)

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, resolvió destituir este martes a Germán Fritz, que estaba a cargo de la Subsecretaría de Parques y Jardines de la Municipalidad. Se trata de un área que había estado en el foco de la agenda pública a partir del volteo de decenas de árboles, sobre todo, pinos oregon que se levantaban a lo largo de la avenida 12 de Octubre, en la zona de la Costaneras de la ciudad.

Cortés dictó este martes la resolución 1984-I-2026 que dispone “dejar sin efecto en su totalidad, a partir del 27 de Abril del 2026, la resolución Nº 3114-I-2025, mediante la cual designaba, al señor Fritz Germán como Subsecretario de Parques y Jardines”.

La resolución aludida por el intendente fue la que él dictó el 16 de diciembre pasado para designar a Fritz en esa subsecretaría.

En la resolución de este martes, el jefe comunal no dio motivos de su decisión que sorprendió puertas adentro en algunos despachos del Ejecutivo municipal. Pero fuentes oficiales comentaron que la decisión se habría fundado en cuestiones personales del exfuncionario.

Diario RÍO NEGRO consultó a Fritz por su desplazamiento y comentó que le había llegado esa información, pero que todavía no había sido notificado oficialmente. De todos modos, dio por hecha su desvinculación del Ejecutivo municipal. Tampoco cuestionó la decisión y valoró la experiencia en ese cargo.

Opinó que la decisión del intendente no tendría, en principio, ninguna vinculación con su desempeño al frente de la Subsecretaría de Parques y Jardines.

Treinta años de experiencia en el tema

Fuentes oficiales comentaron que Fritz aportó los fundamentos técnicos, a partir de su experiencia de alrededor de treinta años en el Servicio Forestal Andino, para que el Gobierno municipal pusiera en marcha el retiro de numerosos pinos, en la zona de la Costanera. En la mayoría de los casos, los árboles habían sido plantados a mediados del siglo pasado aproximadamente.

La decisión de Cortés de retirar los árboles causó opiniones divididas en la población de la ciudad. El Servicio Forestal Andino Bariloche le impuso el 26 de mayo pasado una infracción al municipio por “el incumplimiento total o parcial de planes de trabajo aprobados” y por “arrancar, abatir o lesionar árboles, extraer savia o resina sin autorización”.

“Se realizó el corte de 40 árboles exóticos de especie pino, oregon, insigne, macrocarpa, a lo largo de la avenida 12 de Octubre, fuera de lo autorizado por el Servicio Forestal Andino Bariloche, bajo el permiso n° 107887/2026 y 10631/2026”, dice la información ampliatoria del acta que firmó el delegado del Servicio Forestal Andino Bariloche, Ignacio Dura. En representación de la Municipalidad firmó el acta de infracción Gastón Oscar Muñiz.

Qué se había autorizado y lo que se retiró

La semana pasada, Fritz informó a este diario que se retiraron 70 árboles de la avenida 12 de Octubre y de plazas de esa zona. El Servicio Forestal Andino Bariloche había autorizado el 12 de mayo último, tras la evaluación correspondiente, el apeo o la extracción en la vía pública de 16 pinos insigne, seis pinos oregón, un roble pellín enfermo, dos álamos, un aliso, un abias alba y dos macrocarpas “los cuales están localizados en la Avenida 12 de octubre al 1300, Vicealmirante O´Connor al 200, 12 de Octubre al 600, Moreno al 400 y en el paseo de la Costanera altura 700- 900”.

También, autorizó “la poda de dos pino oregon y dos macrocarpas en plaza Italia”, ubicada en Vicealmirante O´Connor y Rolando, en el centro de Bariloche.

Fritz admitió que se excedieron en el retiro de los árboles autorizados. Explicó que se resolvió ejecutar esos trabajos por el alto costo que demanda el operativo para extraer los árboles. Además, dijo que el municipio tiene competencia para hacerlo. Y afirmó que no fue una medida “desatinada”. Al contrario, dijo que fue una decisión apropiada. Mencionó que por la avenida 12 de Octubre circulan alrededor de mil automotores por hora y advirtió que “las probabilidades de que caiga una rama de los pinos eran altísimas”.

“Si se hizo de manera apresurada puede ser objeto de discusión, pero estoy convencido de que estuvo bien hecho”, sostuvo Fritz.

El Gobierno de Cortés sigue adelante con los apeos. El fin de semana trabajaron en la calle Berschtet, entre 2 de agosto y La Paz. Y continuarán en los próximos días.