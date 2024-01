Weretilneck confirmó el aumento en las tarifas de agua y cloacas para los usuarios de Río Negro

El gobernador, Alberto Weretilneck, confirmó ayer que habrá aumentos en la tarifa de agua potable y cloacas en Río Negro.

El mandatario habló ante directivos y empleados de la empresa estatal ARSA, en Roca, admitiendo que el precio que se cobra a los usuarios de la provincia quedó desfasado al menos en un 60% el año pasado.

Diario RÍO NEGRO informó días atrás que la expectativa de las autoridades de la firma es un ajuste mínimo de un 50% en el cuadro tarifario, como primera meta para recuperar terreno en un escenario de mayores costos para brindar el servicio.

Weretilneck avaló ayer esa mirada, indicando que “estamos cobrando menos que una botella de dos litros y medio de Coca Cola por usuario” y por eso “una de las decisiones del gobierno es mejorar la tarifa”.

El mandatario llegó ayer por la mañana a Roca, para participar en la sede de ARSA de la entrega de un vehículo destinado al servicio de cloacas.

En su mensaje al personal, dijo que “la empresa necesita cambios” y “una fuerte reestructuración en muchos aspectos, pero fundamentalmente en los ingresos”.

“Hoy se depende mucho de lo que envíe la Provincia y la Provincia tiene que cumplir con otras obligaciones, como la salud, la seguridad, hacer obras”, evaluó. Por eso destacó que la idea que tenemos con Javier (Iud, nuevo gerente general) es tratar de darle a la empresa la mayor autonomía posible, para que pueda cumplir con sus obligaciones con sus propios recursos”.

Y allí mencionó que, además del incremento tarifario, también se buscará “llegar a más vecinos con medidores y salir a cobrar a los cientos que están debiendo”.

Weretilneck ratificó el compromiso de invertir desde el Estado en infraestructura sanitaria, pero insistió en que “eso no quita que hagamos cambios y que la empresa empiece hacer obras, contratando o con sus propios trabajadores”.

Esa mirada ya la había expresado antes de asumir, cuando habló incluso de la posibilidad de sumar inversión privada para la prestación del servicio.

Ayer sólo habló de contrataciones desde ARSA o ejecuciones por administración, tal vez para evitar una contradicción con las recientes declaraciones de Iud, quien se mostró confiado en la capacidad del Estado para lograr eficiencia.

El gobernador dejó un mensaje para los empleados de ARSA y de otras estructuras públicas, cuando dijo que “no hay empresa que pueda crecer sin sus trabajadores. Si ellos no aportan lo que tienen que aportar, si no acompañan con lo que tienen que acompañar, pero sobre todo si no son escuchados, es muy difícil salir adelante”.

Por eso les prometió un trabajo en conjunto “para resolver todos los problemas que tenemos y hacer la empresa que ustedes quieren y que principalmente, se merecen todos los usuarios”.

Y cuando habló del aspecto salarial, dijo que “tuvimos que desdoblar el pago del aguinaldo” pero confió en una etapa futura mejor. “Creemos que fue un momento muy puntual y que ahora vamos a empezar a normalizar”, se esperanzó.

Weretilneck y el exministro César Del Valle (izq.), quien asumió la gerencia regional de ARSA.

La utilidad del nuevo camión incorporado

La presencia del gobernador Weretilneck ayer en Roca fue para la entrega a ARSA de un nuevo camión succionador-desobstructor.

“Este equipo de vanguardia permite desobstruir las colectoras clocales, a través de la aspiración y además permite la limpieza de las mismas mediante agua a gran presión”, se informó.

El vehículo fue adquirido con financiamiento de un crédito PROMES, del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento y contempla una inversión provincial de $192.679.112.

Se trata del tercer camión similar de la flota de ARSA y la compra también incluye un camión Iveco modelo 90190 4×2 de 7 toneladas, con un equipo hidrojet instalado. El mismo estará llegando próximamente a la provincia.