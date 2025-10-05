Weretilneck en la Expo Rural de Roca: «Lo peor que puede pasarle al campo es la improvisación»

El gobernador Alberto Weretilneck participó en la 14° Expo Rural del Alto Valle en General Roca, donde destacó el crecimiento sostenido del sector, criticó las políticas del Gobierno Nacional hacia el sector y reafirmó la decisión de la provincia de defender el estatus sanitario patagónico. El evento marcó el cierre del calendario de exposiciones ganaderas en Río Negro.

“Cuando un Gobierno Nacional cambia una norma sanitaria de un día para el otro, pone en riesgo años de esfuerzo, inversión y trabajo«, afirmó el mandatario. En este sentido, aseguró que «desde Río Negro no vamos a aceptar decisiones unilaterales que afecten a los productores patagónicos”.

Según detalló el gobernador, el sector ganadero provincial ha mostrado un crecimiento sostenido a pesar del contexto macroeconómico y la sequía. Sostuvo que actualmente la actividad se apoya en más de 2.500 productores y 24 cabañas con genética propia. «El Plan Ganadero Provincial demostró su fortaleza: crecimos en faena, en engorde, en hectáreas de alfalfa y maíz«, detalló Weretilneck.

Subrayó además la importancia de mantener la previsibilidad y las reglas claras: “Lo peor que puede pasarle al campo es la improvisación. Cuando un Gobierno Nacional cambia una norma sanitaria de un día para el otro, pone en riesgo años de esfuerzo, inversión y trabajo. Desde Río Negro no vamos a aceptar decisiones unilaterales que afecten a los productores patagónicos”.

Weretilneck en la Expo Rural de Roca: «Tenemos agua, sol y tierras. Lo que necesitamos es decisión y acompañamiento»

Durante su discurso, el gobernador también planteó la necesidad de ampliar la superficie bajo riego en zonas como Colonia Josefa, Negro Muerto y Guardia Mitre para incrementar la disponibilidad de granos y pasturas. “Tenemos agua, sol y tierras. Lo que necesitamos es decisión y acompañamiento«, enfatizó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle, Baldomero Bassi, agradeció el acompañamiento del gobierno provincial y destacó el rol del Plan Ganadero como una «herramienta concreta para que los pequeños y medianos productores puedan mejorar sus campos».

El comunicado oficial informó que la Expo del Alto Valle completó el calendario 2025 de exposiciones rurales, que previamente recorrió Río Colorado, la Comarca Viedma-Patagones, General Conesa y Choele Choel. Del acto también participaron el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, y otras autoridades provinciales y del sector.