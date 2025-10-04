Expo Rural del Alto Valle: un sábado ventoso, pero la gente de campo no afloja

Momento previo a la jura de Angus y Hereford, con mucho movimiento en los corrales.

Desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre se realiza en General Roca la 14° Expo Rural del Alto Valle. Una nueva edición que convoca a la gente de campo y a las familias que quieran saber un poco más o ver de cerca cuál es el trabajo que se realiza en la actividad ganadera.

La jornada de hoy sábado estuvo marcada por un viento persistente en el predio de la Sociedad Rural del Alto Valle en Paso Córdoba. No obstante, hace falta mucho más que eso para que la gente de campo descanse y todo continuó como estaba planificado.

Durante el día continuó la admisión de hacienda, y en horas de la tarde después de las 16 comenzó la jura de las razas Angus y Hereford.

Jura de la raza Hereford en el predio de la Sociedad Rural del Alto Valle. (Fotos: Juan Thomes)



En la muestra por fuera de los corrales se pueden ver los estands de Diario Río Negro, INTA, artesanías, venta y muestra de drones para agricultura y fruticultura, además de la bomba PIVAS que sorteará Río Negro entre sus lectores el próximo 23 de diciembre

La bomba Pivas MHS230 que sorteará el Diario Río Negro el 23 de diciembre. (Fotos: Juan Thomes)



A continuación te dejamos imágenes del sábado de todo lo que pasó en el predio de la Sociedad Rural del Alto Valle.

