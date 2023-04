Weretilneck: “Es imposible tener diálogo” con mapuches de Villa Mascardi

En Villa Mascardi ya no está la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu tras un desalojo ordenado por la Justicia federal. Foto: Archivo

El gobernador electo Alberto Weretilneck afirmó anoche que es “imposible” mantener el diálogo y negociaciones con la lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi porque no reconocen al Estado ni sus autoridades.

“Con este grupo es imposible negociar y acordar absolutamente algo porque al no reconocernos es imposible entrar algún tipo de diálogo”, afirmó Weretilneck en una entrevista con TN.

Afirmó que el grupo de Villa Mascardi, que fue desalojado en octubre pasado por orden del Juzgado Federal de Bariloche que mantiene en prisión domiciliaria a cuatro mujeres de la comunidad, es el único que tiene “problemas” con la Provincia ya que existen más de 60 comunidades de pueblos originarios con las que existe relación.

“Las comunidades de mapuches de las dos provincias (Río Negro y Neuquén) se relacionan con el Estado de manera normal, este es un grupo que es anarco, que tiene su impronta en Chile y la zona de la Araucanía, que no reconocen al Estado, no reconocen los símbolos patrios y no reconocen nuestra Constitución”, afirmó Weretilneck que compartió la entrevista con su par neuquino Rolando Figueroa.

El senador destacó que el Gobierno nacional desalojó y desafectó la zona en conflicto de Villa Mascardi y cuando los periodistas le consultaron si “¿Vio la mano del Gobierno nacional fomentando?” la ocupación mapuche, Weretilneck aclaró: “No, este es un tema que viene desde la época del gobierno de Macri, hay un desalojo fallido, en ese momento de la ministra Bullrich, que termina en un homicidio por parte de Prefectura que genera todo un hecho muy desgraciado”, dijo en alusión al crimen de Rafael Nahuel y el primer intento de desalojo que ordenó el juez Gustavo Villanueva en noviembre de 2017.

“¿Por qué el Gobierno nacional les dio aire?” dijo uno de los conductores y Weretilneck volvió a ponderar que “este Gobierno terminó desalojándolos y hoy parte del grupo que estaba está preso”, señaló en referencia a las cuatro mujeres con prisión domiciliaria.

En el predio que ocupó la lof Lafken Winkul Mapu en 2017 ya no está la comunidad tras el desalojo y el Gobierno nacional mantiene una custodia con fuerzas federales para evitar que se vuelvan a instalar en la zona.

Weretilneck remarcó que el Estado provincial mantiene un trabajo conjunto con más de 60 comunidades que “reconocen al Estado como autoridad, reconocen a nuestras autoridades, respetan nuestra Constitución, los símbolos patrios e incluso tenemos escuelas bilingües”.

En la entrevista, nada se mencionó de manera directa respecto de la mesa de diálogo que se mantiene en suspenso y sin nueva convocatoria luego de que en febrero la Secretaría de Derechos Humanos ofreciera una salida al conflicto con la cesión de tierras en el lago Guillelmo, el mantenimiento del espacio sagrado en Villa Mascardi y la construcción de viviendas en esa zona para el pueblo mapuche en general.