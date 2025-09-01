Weretilneck habló sobre la candidatura de María Emilia Soria a gobernadora en 2027

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se refirió este lunes a la candidatura de la intendenta María Emilia Soria, quien el viernes confirmó de manera explícita que competirá por la gobernación en 2027, durante el lanzamiento de Fuerza Patria de sus candidatos a diputados y senadores para las elecciones legislativas de octubre.

Con elogios a la gestión de la intendenta Roca y una mirada crítica sobre el escenario nacional, Alberto Weretilneck abrió el juego electoral hacia el próximo turno provincial. El mandatario inició destacando la experiencia de Soria al frente del municipio: “Tiene todo el derecho y tiene una enorme experiencia como intendenta”, afirmó.

La declaración se dio en el marco del 146° aniversario de General Roca, donde el mandatario participó del acto oficial. La jornada estuvo marcada por una extensa lista de obras públicas municipales y provinciales, además de un llamado al diálogo en un contexto «adverso» a nivel nacional.

Durante el aniversario de la ciudad celebrado el año pasado, el gobernador Weretilneck y la intendenta María Emilia Soria compartieron una postal simbólica del reencuentro, marcando el regreso del mandatario a los festejos roquenses tras doce años de ausencia. Ese acercamiento y el de este año, no fueron aislados: vino acompañado con anuncios de múltiples obras -viales, de gas, electricidad e infraestructura- y el compromiso de avanzar en gestiones conjuntas para atender demandas históricas de la comunidad.

También resaltó el rol del Partido Justicialista al que pertenece la intendenta: “es un partido que ha marcado la historia de Argentina y Río Negro, están todos sus derechos y daremos los mejores debates”.

Más adelante, el gobernador dejó entrever que la contienda electoral podría convertirse en «entretenida», “es capaz una campaña entretenida, a todo concepto y a toda inteligencia. Va a ser interesante”, afirmó el mandatario.

Finalmente, Weretilneck sostuvo que el intercambio de ideas será fundamental en la campaña, y expresó su deseo de que se puedan discutir temas, conceptos y proyectos con profundidad, para que la ciudadanía tenga acceso a la mayor cantidad de información posible al momento de decidir.

El lanzamiento de María Emilia Soria como candidata a gobernadora en 2027

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, fue una de las protagonistas en el acto de lanzamiento de la campaña para octubre de Fuerza Patria. En su discurso, dejó entrever una definición que marca el rumbo de su futuro político: competirá por la gobernación en 2027.

La jefa comunal remarcó la unidad y cerró su discurso con una frase que resonó varias veces durante la jornada: «En diciembre de 2027 vamos a volver a gobernar Río Negro”.

Anteriormente, en marzo la intendenta marcó un primer posicionamiento político con las elecciones legislativas ya presentes en el horizonte electoral de 2025. «Voy a estar en el proyecto político que le ponga un freno a este Presidente», dijo María Emilia Soria cuando se le consultó sobre que rol jugará en las próximas elecciones.