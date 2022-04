Alberto Weretilneck toma distancia y dice que no usaría el avión que compró Carreras

El senador y exgobernador, Alberto Weretilneck, tomó distancia hoy de la compra del avión que concretó recientemente la Gobernación de Río Negro. Recordó que durante sus dos mandatos priorizó siempre la movilidad terrestre y aseguró que, en caso de volver a conducir el Ejecutivo provincial, esa aeronave será para uso exclusivo del Ministerio de Salud y del Ipross.

El presidente de Juntos Somos Río Negro mantuvo esta mañana una entrevista radial con periodistas de RÍO NEGRO, donde también se mostró de acuerdo con una iniciativa de la oposición para transparentar el uso cotidiano del Cessna Citation V Ultra, por que el se pagarán 4.234.990 dólares.

Ante la primera pregunta sobre el tema, Weretilneck advirtió que “el motivo de la compra del avión es sanitario”.

P: Sí, ese es el motivo del 90% de las compras de aviones, que después terminan siendo taxis de funcionarios.

R: Yo cuando fui gobernador anduve siempre en auto y usaba aviones de línea. Y usaba el avión privado cuando no me coincidían los vuelos. Muchas veces iba a Bahía a tomar los vuelos. Hice más de 3 millones de kilómetros en auto o camioneta. Usaba el avión únicamente para ir a Bariloche, porque si no perdía un día para ir y otro para volver.

Más adelante insistió en que “el motivo de la gobernadora, que está en el expediente, es un avión sanitario” porque “la Provincia, entre el Ipross y Salud, utiliza permanentemente movilidad aérea para el traslado de paciente”.

“Desde ese punto de vista, la compra está absolutamente justificada”, planteó el senador, pero rápidamente aclaró que “los detalles de la compra, no tengo idea, por lo cual no puedo dar ninguna opinión sobre el precio, la manera, etcétera”.

P: Está bien, pero es un debate importante el tema de la movilidad de los altos funcionarios, porque hace también a su seguridad. Pasan muchas horas en rutas que muchas veces están en mal estado. En el caso de que usted vuelva a la gobernación, ¿qué uso le daría a ese avión?

R: En el caso de que llegue… falta mucho… pero si fuera así, cumpliría con la finalidad que se dio en la licitación: que se use en forma exclusiva y única para el Ministerio de Salud y para el Ipross.

P: ¿Está de acuerdo con el proyecto del legislador Juan Martín (JxC) para que se habilite una web y que queden ahí registrados todos los vuelos de esa aeronave?

R: Sí, no tengo problemas. No conozco el proyecto, pero todo lo que sea sumar transparencia, acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, me parece bien.