Weretilneck y María Emilia Soria se reunieron en Cipolletti: qué definiciones hubo sobre obras, rutas y transporte

El plan director de agua potable fue uno de los ejes centrales de la reunión. Foto: Oscar Livera.

El gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, mantuvieron este lunes una audiencia en Cipolletti para abordar distintos proyectos de infraestructura y desarrollo vinculados a Roca.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la intendenta de Roca, María Emilia Soria destacó el carácter institucional del encuentro y aseguró que permitió avanzar en distintos asuntos considerados prioritarios para Roca. «La audiencia fue muy positiva, 100% de gestión», resumió la intendenta.

Mientras que el gobernador, Alberto Weretilneck, destacó la importancia de acompañar el crecimiento de una de las principales localidades de Río Negro y repasó iniciativas vinculadas al abastecimiento de agua potable, la conectividad vial y el fortalecimiento del sector productivo.

“Roca es una ciudad central para Río Negro y necesita obras que acompañen su crecimiento. Cuando se trata de mejorar la vida de los vecinos, la obligación es trabajar con responsabilidad, escucharnos y buscar soluciones”, sostuvo Weretilneck.

Entre los principales temas abordados estuvo el avance del Plan Director de Agua Potable anunciado por el Gobierno provincial, una obra que busca reforzar el abastecimiento ante el crecimiento de la ciudad y la demanda de los próximos años.

Cuándo podría licitarse la obra de agua anunciada para Roca

Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue el avance del Plan Director de Agua Potable, que se ejecutará con financiamiento de la CAF, anunciado por la Provincia para Roca. El municipio buscaba conocer en qué etapa se encuentra el proyecto y cuáles son los plazos previstos para su licitación.

María Emilia Soria, intendenta de Roca. Foto: Oscar Livera.

La intendenta María Emilia Soria explicó que la preocupación está vinculada a la llegada del verano, cuando aumenta la demanda sobre el sistema de abastecimiento. «Queríamos saber cómo continúa, cuándo se licita, porque se nos viene el verano y queremos que eso avance», señaló.

Según indicó, durante el encuentro el gobernador Alberto Weretilneck brindó precisiones sobre el estado de los trámites y estimó una fecha para el llamado a licitación de la obra. «Calcula que para julio o agosto debería estar licitándose la obra», afirmó la jefa comunal.

Cruce entre Ruta 22 y Damas Patricias en Roca. Foto: Juan Thomes.

La definición es considerada relevante por el municipio, ya que se trata de una de las inversiones de infraestructura más importantes previstas para la ciudad y apunta a fortalecer el suministro de agua potable ante el crecimiento de la demanda en los próximos años.

Qué proyectos analizan para la Ruta 22 y el Parque Industrial II

La situación de la Ruta Nacional 22 fue otro de los temas centrales de la reunión. Además de las negociaciones que la Provincia mantiene con Vialidad Nacional por el futuro de la traza, el municipio planteó la necesidad de avanzar en soluciones para uno de los puntos más conflictivos de la ciudad.

«Nos urge resolver un problema que nos preocupa, que es la cantidad de siniestralidad que tenemos en el puente Palmieri«, sostuvo Soria.

La intendenta explicó que la preocupación está vinculada a la futura pavimentación de calle Damas Patricias, una obra que incrementará la circulación vehicular en ese sector.

«Nos preocupa muchísimo porque ya tiene mucho tránsito y si encima sumamos pavimento va a generar un problema mayor. Entonces queremos adelantar una solución», María Emilia Soria, intendenta de Roca.

En ese marco, Provincia y Municipio analizarán una posible intervención sobre el canal P4 para generar una alternativa más segura de acceso a la Ruta 22.

Según detalló Soria, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) evaluará la factibilidad de entubar parte del desagüe o construir una estructura que permita habilitar nuevos movimientos de ingreso y egreso. «Vamos a evaluar en conjunto el entubado del P4 para poder avanzar en una alternativa de ascenso y descenso de la ruta segura en ese punto«, indicó.

La reunión también dejó novedades sobre el acceso al Parque Industrial II sobre la Ruta Provincial 6. Weretilneck confirmó que la Provincia volverá a licitar el derivador vial luego de que el proceso anterior quedara sin efecto por los costos presentados.

«Las empresas que quieren radicarse nos dicen: queremos instalarnos, pero nos genera inseguridad ese acceso a la ruta», María Emilia Soria, intendenta de Roca.

Tren del Valle y Vaca Muerta: los planes para acompañar el crecimiento

La reunión también incluyó un análisis sobre el impacto que tiene en la región el crecimiento de la actividad vinculada a Vaca Muerta, especialmente por el incremento del transporte de arena y de cargas asociadas a la industria hidrocarburífera.

Según indicó Soria, actualmente circulan unos 250 camiones relacionados con esa actividad, aunque el movimiento seguirá creciendo durante los próximos meses. «Hoy estamos en 250 camiones, pasaríamos a 400 camiones este año y casi el doble el año que viene», advirtió.

Frente a ese escenario, la intendenta planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura vial para acompañar el desarrollo productivo. En ese sentido, reveló que la Provincia avanza en estudios para una alternativa de circulación por la Barda Norte que permita mejorar la conexión entre la Ruta 6, el corredor petrolero y el Parque Industrial II.

Camiones de arena 400 Es la cantidad de unidades que podrían circular este año por el crecimiento de la actividad vinculada a Vaca Muerta. Actualmente el movimiento ronda las 250 por día, según la intendenta de Roca.

«La Provincia ya nos comentó que está a nivel de consultoría avanzando en esa posibilidad», señaló Soria, quien consideró que el proyecto genera expectativas por la ubicación estratégica de Roca dentro de la logística regional.

Otro de los temas abordados fue el futuro del Tren del Valle, una iniciativa que el municipio considera clave para reducir la circulación de vehículos sobre la Ruta 22 y mejorar la conectividad entre las ciudades del Alto Valle.

Según relató la intendenta, Weretilneck transmitió una visión optimista sobre el avance del proyecto ferroviario. «Nos dijo que viene muy bien, que creen que lo van a poder consolidar este año», afirmó.

Soria destacó que la llegada del servicio a Roca tendría un fuerte impacto para estudiantes universitarios y trabajadores que se trasladan diariamente entre distintas localidades de la región.

Además, confirmó que el municipio puso a disposición infraestructura para facilitar la iniciativa. «Ofrecimos la terminal de ferrocarril de Roca para que vuelva a funcionar como estación de pasajeros», indicó.