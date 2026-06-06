Reunión clave entre Weretilneck y Soria por temas municipales de Roca

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, se reunirán este lunes a las 14 en Cipolletti. El temario será municipal ya que la jefa comunal había solicitado semanas atrás una audiencia con el mandatario provincial para abordar temas clave para la ciudad.

La información sobre el encuentro fue confirmada a Diario RÍO NEGRO tanto por fuentes municipales como provinciales.

La reunión, pese a ser planteada por temas municipales, tendrá también una fuerte impronta política, ya que María Emilia Soria se lanzó hace pocas semanas como candidata a gobernadora por el PJ, aunque dijo que espera formar una frente más amplio, y la postulación de Weretilneck se da como descartada para buscar la reelección por Juntos Somos Río Negro.

El lanzamiento de Soria coincidió con una serie de cruces con referentes del gobierno provincial como Facundo López, o el intendente de Cipolletti, y actual titular de Juntos Somos Río Negro, Rodrigo Buteler. De inmediato la intendenta de Roca adoptó un tono más duro en sus respuestas aunque manifestó que la relación institucional con el gobernador se mantenía inalterable.

Los temas que se tratarán en la reunión Weretilneck-Soria

En el encuentro de este lunes desde el municipio se informó que buscará detalles sobre la obra la obra de ampliación fortalecimiento del sistema de agua potable en Roca que anunció el gobierno provincial a mediados de mayo y que fue calificada por Weretilneck como «la mayor obra de agua de la historia de Río Negro».

También se buscarán precisiones, dijeron fuentes municipales, sobre el estado del traspaso de la Ruta 22 a la órbita provincial, y qué tipo proyecto se tiene para el paso de la traza nacional por Roca.

Finalmente también se plantearán como temas a charlar el estado de la obra del derivador de tránsito en la Ruta 6 en la entrada del Parque Industrial II, y la situación que vive el Hospital Francisco López Lima.

Una relación tensa por las campañas políticas

El encuentro entre Soria y Weretilneck será el primero oficial desde septiembre del año pasado, cuando la intendenta y el gobernador participaron de las actividades por el aniversario de Roca.

Sin embargo desde ese momento en adelante la relación se tensó con la campaña electoral para las elecciones de octubre pasado. No hubo encuentros salvo la presentación del Mundialito Femenino en el auditórium de este medio, en febrero pasado.

El 20 de mayo pasado ambos funcionarios participaron de la 13 Jornada de Energía del Diario Río Negro, pero no coincidieron en el mismo momento.