Con Buteler al frente, Juntos Somos Río Negro inició una nueva etapa: «Estamos pasando a lo colectivo», dijo Weretilneck

Juntos Somos Río Negro renovó este sábado sus autoridades partidarias en un acto realizado en Cipolletti que estuvo atravesado por un mensaje central: el cierre de una etapa en la conducción formal de Alberto Weretilneck y el inicio de otra encabezada por Rodrigo Buteler.

La actividad reunió a dirigentes, militantes, legisladores, intendentes y referentes de distintos puntos de la provincia, así como también otros partidos políticos como la UCR, el CC-ARI, y más partidos municipales. Tras una jornada de reuniones internas, el oficialismo mostró a su nueva conducción y buscó exhibir continuidad política, pero también renovación dentro de la estructura partidaria.

Weretilneck fue el encargado de abrir el tramo político del encuentro. En un discurso extenso, repasó los principales ejes de gestión de los últimos años, defendió el modelo provincialista y reivindicó el crecimiento económico que, según sostuvo, atraviesa Río Negro en sectores como la energía, la minería, la producción, el turismo y la construcción.

El gobernador aseguró que el principal capital construido por el oficialismo fue haber consolidado una provincia «integrada», «federal» y «normal», y afirmó que la estabilidad institucional permitió generar condiciones para el desarrollo de nuevas inversiones.

Weretilneck destacó el trabajo de los intendentes de la provincia. Foto: Cecilia Maletti.

En ese contexto, vinculó el presente económico de la provincia con la necesidad de garantizar continuidad política. «Los únicos que garantizamos la normalidad, el futuro y el crecimiento de Río Negro somos nosotros», sostuvo ante la dirigencia partidaria.

En el acto se advertía el peso de las ausencias -entre ellas, la del vicegobernador y fundador Pedro Pesatti- pero ese componente se hizo más latente cuando, a media mañana, se conoció del anuncio de los legisladores barilochenses Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti, que decidieron irse de Juntos. Al ingresar al lugar, Weretilneck reconoció su sorpresa por esas decisiones, entendió si el partido ya “no es su lugar”. Aseguró que “son más los que ingresan que los que se van”.

Alberto Weretilneck defendió el proyecto provincialista y explicó por qué dejó la conducción

La intervención más extensa de la jornada estuvo a cargo de Alberto Weretilneck, quien aprovechó el acto para realizar un balance político de la gestión provincial y, al mismo tiempo, explicar las razones que lo llevaron a dejar la conducción partidaria.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. Foto: Cecilia Maletti.

Durante gran parte de su discurso, el gobernador repasó lo que consideró los principales pilares del proyecto político construido por Juntos Somos Río Negro. Mencionó la integración territorial, el federalismo interno y la construcción de una provincia «normal», capaz de sostener gobernabilidad, inversiones y crecimiento económico en un contexto nacional complejo.

En esa línea, defendió el desarrollo de actividades como la minería, la energía, la producción agropecuaria, el turismo y las nuevas inversiones vinculadas al Golfo San Matías. También reivindicó el rol del oficialismo en la consolidación de acuerdos políticos e institucionales para impulsar esos proyectos.

«Los únicos que garantizamos la normalidad, el futuro y el crecimiento de Río Negro somos nosotros», Alberto Weretilneck, Gobernador de Río Negro.

Tras ese repaso, el mandatario ingresó en uno de los temas más esperados del acto: su salida de la presidencia partidaria. Allí planteó que la decisión forma parte de un proceso natural de evolución del espacio político y rechazó que se trate de una cuestión vinculada al desgaste o al corrimiento de la actividad política.

Según explicó, el partido atravesó una etapa fundacional que hoy considera superada y necesita abrir espacio a dirigentes con nuevas experiencias, herramientas y formas de construcción. «Los fundadores somos mucho menos que el Juntos que hoy se ha construido», sostuvo.

Weretilneck señaló que la renovación no debe analizarse únicamente desde una perspectiva etaria. «La renovación no es una cuestión de edad solamente», afirmó, antes de remarcar que las nuevas generaciones incorporan otras formas de vincularse con la sociedad y de interpretar los cambios que atraviesa la política.

La nueva conducción de Juntos Somos Río Negro. Foto: Cecilia Maletti.

«Estamos saliendo del personalismo para pasar a lo colectivo», Alberto Wertilneck, gobernador de Río Negro.

A partir de esa idea, pidió que la nueva conducción ejerza plenamente su rol y tome decisiones sin condicionamientos de quienes dejan los cargos partidarios. Incluso fue más allá y alentó a los nuevos dirigentes a construir una identidad propia dentro del espacio político. «Sean disruptivos, sean transgresores inclusive si tienen que cuestionarnos», manifestó.

Sobre el final de su intervención, el gobernador sostuvo que uno de los mayores desafíos de cualquier proyecto político es lograr continuidad más allá de las personas que lo impulsaron en sus primeros años. En ese sentido, definió el recambio como una forma de garantizar la permanencia de las ideas y de permitir que el partido siga creciendo. «El traspaso también es una manera de trascender», concluyó.

Buteler asumió la conducción y llamó a proyectar el Río Negro de 2035

Al asumir la presidencia partidaria, Buteler agradeció el respaldo de la militancia y destacó el papel desempeñado por Weretilneck en la construcción de Juntos Somos Río Negro. «Hoy nos reúne mucho más que una elección partidaria. Nos reúne una convicción, una historia y una responsabilidad», afirmó.

El intendente de Cipolletti sostuvo que el principal desafío de la nueva conducción será fortalecer la estructura territorial del partido y acompañar las transformaciones que atraviesa la provincia.

Durante su discurso destacó el trabajo de las 33 mesas locales, reivindicó el rol de los intendentes, concejales, legisladores y militantes, y aseguró que la organización debe seguir ampliando los espacios de participación.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler. Foto: Cecilia Maletti.

«Vamos a convocar a más jóvenes, vamos a escuchar más voces y vamos a abrir espacios de participación para quienes quieran aportar ideas y compromiso», señaló.

Buteler también planteó la necesidad de discutir una visión de largo plazo para la provincia y propuso que el partido contribuya a construir una agenda que trascienda las próximas elecciones.

«Quiero proponer un desafío colectivo: pensar juntos el Río Negro de 2035. No el de la próxima elección, no el del próximo año, el de la próxima generación», expresó.

Según indicó, la provincia atraviesa una oportunidad histórica vinculada al desarrollo energético, la producción, la minería, la logística y la economía del conocimiento, por lo que consideró necesario construir una organización política capaz de acompañar ese proceso.

Foto: Cecilia Maletti.

Hacia el final de su intervención convocó a fortalecer la participación partidaria y sostuvo que la nueva etapa debe estar enfocada en la provincia por encima de las discusiones internas. «No es tiempo de discutir sin hacer, no es tiempo de especular, no es tiempo de pensar en los cargos; es tiempo de pensar en Río Negro», afirmó.

Facundo López defendió el proyecto provincialista y respondió a las críticas internas

El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura, Facundo López, fue otro de los dirigentes que tomó la palabra durante el acto. Para el legislador, la decisión de Weretilneck de dejar la conducción partidaria constituye una muestra de desprendimiento político poco frecuente. «Hay que tener muchísima grandeza y muchísima humildad para venir acá y decir: quiero que sigan los que vienen atrás mío», destacó ante la militancia.

Más de 2.000 personas participaron del acto de asunción de las nuevas autoridades de Juntos Somos Río Negro. Foto: Cecilia Maletti.

«Acá estamos quienes no tenemos jefes en Buenos Aires», afirmó López al reivindicar la identidad provincialista del espacio. En ese sentido, sostuvo que las decisiones del partido deben seguir tomándose en función de los intereses de Río Negro y no de agendas definidas fuera de la provincia.

El legislador también puso el foco en la construcción de dirigentes surgidos del trabajo territorial y cuestionó la idea de que la conducción política dependa de determinados apellidos o trayectorias familiares. Según planteó, «la legitimidad no se hereda», sino que se construye «con trabajo, con compromiso y con cercanía a la gente».

Sin mencionar nombres propios, respondió además a quienes cuestionaron el proceso de renovación de autoridades. Recordó que las reglas internas estuvieron abiertas para todos los sectores y lanzó una crítica directa: «Quienes querían tener un proyecto diferente tuvieron la oportunidad. No se animaron. No vale esconderse en excusas».

Sobre el final volvió sobre la idea de los liderazgos colectivos y rechazó las construcciones personalistas. Para López, Río Negro necesita dirigentes con conocimiento del territorio y capacidad de construir consensos. «Río Negro tampoco necesita un mesías o alguien que se sienta un enviado de Dios que pueda conducir la provincia», concluyó.