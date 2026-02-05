Ya trabajan en el asfalto de la ruta que dividió a una villa turística de Neuquén y que ampliará Siete Lagos

La obra de pavimentación de la Ruta 63, en el sur de Neuquén, alcanzó un 4% de avance y el verano será clave para acelerar los trabajos que permitirán ampliar el camino de Siete Lagos.

El asfalto había dividido aguas el año pasado en Villa Meliquina, que no tiene comisión fomento y está ubicada a unos 40 kilómetros de San Martín de los Andes, ciudad de la cual depende.

El gobierno provincial informó este jueves que los trabajos llegaron a un 4% de avance y que arrancaron «con buen ritmo». La pavimentación conectará el lago Meliquina con la ruta de los Siete Lagos e incluye la travesía urbana de la villa homónima.

El tramo comenzó a ejecutarse a unos 3,5 kilómetros del puesto de bomberos voluntarios de Villa Meliquina que se encuentra en el límite del pueblo en dirección a la Ruta 237, y avanza hacia el empalme con la Ruta 40, también conocida como Ruta de los Siete Lagos.

Este corredor vial será clave para conectar de manera segura y eficiente localidades del sur neuquino, como Villa Meliquina, y potenciará el desarrollo turístico, productivo y social de toda la región, destacaron desde el gobierno.

La obra está a cargo de la empresa CN Sapag SA, con un presupuesto de 29.000 millones de pesos.

El plazo de ejecución es de 720 días para el tramo que une la Ruta 40 con el kilómetro 20.

La obra que dividió a Villa Meliquina

El proyecto de asfalto había sido recibido con opiniones divididas en el pueblo. Incluso, un grupo de vecinos llegó a presentar una medida cautelar para frenar la obra. Fue a mediados de marzo del 2025, en el juzgado Procesal Administrativo de Zapala.

En la solicitud judicial, argumentaron que, antes de la pavimentación, se debían priorizar otro tipo de proyectos, porque en la villa no había planta de tratamiento de efluentes cloacales ni servicio de recolección de residuos, por ejemplo. También planteaban la necesidad de contar con un estudio de impacto ambiental completo de la obra.

Finalmente, el juez José Pusterla rechazó la medida cautelar solicitada por considerarla «prematura» y advirtió que la presentación no pudo demostrar el «daño irreparable» que podría generar el asfalto en la villa turística.