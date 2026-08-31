Extendieron el plazo para votar el nombre de la Avenida Mosconi de Neuquén: hasta cuándo y cómo participar

La votación para definir el nuevo nombre de la Avenida Mosconi de Neuquén se extenderá 30 días más, abarcando todo el mes de septiembre.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó las razones que llevaron a extender el plazo de votación y anticipó nuevas medidas para facilitar la participación ciudadana.

Más participación ciudadana durante el mes aniversario

Pasqualini explicó que la decisión busca fomentar una mayor participación ciudadana y otorgar mayor legitimidad al resultado. Además, informó que el sitio web oficial ya registró 52.000 votos.

“Cuantas más votaciones tengamos, más real va a ser el nombre de la avenida”, sostuvo la funcionaria. En ese sentido, agregó que esperarán a que se habilite el tránsito en más tramos para anunciar la nueva denominación.

Quienes deseen participar deberán ingresar al sitio web oficial del municipio, escribir su DNI, edad y código postal. Luego podrán elegir una de las diez propuestas o presentar un nombre alternativo, siempre que no esté vinculado a una figura política.

El acta notarial servirá como antecedente del proyecto de ordenanza que luego será elevado al Concejo Deliberante para oficializar la nueva denominación.

Aseguró también que durante el mes aniversario de la capital habrá múltiples eventos con gran convocatoria, donde los vecinos que aún no hayan votado tendrán la oportunidad de participar en la elección del nombre.

En esa línea, anunció que en la Feria del Libro 2026 el stand municipal contará con tablets para facilitar la votación.