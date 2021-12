Ponzio se despidió como el jugador más ganador de la historia de River

Aunque pueda discutirse la importancia del Trofeo de Campeones que ayer obtuvo River, para Leonardo Ponzio no será uno más.

El volante, en su último partido como profesional, superó a Ángel Labruna como el futbolista más ganador de la historia del club.

El capitán se despidió con 17 campeonatos. Su influencia dentro de la cancha varió en los distintos torneos pero siempre fue señalado como un hombre clave en el grupo a partir de su liderazgo.

#TrofeodeCampeonesxTNTSports | Leo Ponzio se emocionó cuando le habló a los hinchas de River y terminó con un tremendo abrazo con el Muñeco Gallardo. ¡Que se termine ya el 2021! 😭😭 pic.twitter.com/I1RvjUXZAR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 19, 2021

Ponzio es un emblema para River por haber estado en todas, tanto buenas como malas. El santafesino tuvo un primer ciclo entre 2006 y 2009 en el que fue campeón del Clausura 2008.

Su regreso fue un momento particular que le valió el respeto de los hinchas. El mediocampista decidió volver con el Millonario en la B Nacional. Llegó en la segunda mitad del torneo y su aporte fue clave para el ascenso.

Con Gallardo como entrenador, fue determinante en la obtención de los números títulos del ciclo y se transformó en el principal referente del plantel.

#TrofeodeCampeonesxTNTSports | ¡TREMENDO MOMENTO! River le preparó un video de agradecimiento a Leo Ponzio por su retiro tras su título número 17. ¡Se va un gigante! 😭 pic.twitter.com/AEyvhVrVCI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 19, 2021

Anoche, recibió un reconocimiento especial y habló ante todo el público. “No me gusta ser el centro de atención, creo que todavía no caí que soy el que más títulos que gané con esta camiseta, es gracias a mis compañeros y a Marcelo (Gallardo). Vine de otro lado y me adoptaron de la mejor manera”, expresó Ponzio.

El volante terminó muy conmovido con los ojos humedecidos por las lágrimas. Después del discurso se dio un fuerte abrazo con Gallardo. Todo indica que seguirá ligado al club en un rol a definir.