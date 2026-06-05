Elena Roger recordó cómo consiguió el papel de Evita en Londres: “Tenía de referente a Eva Perón”

Elena Roger recordó cómo fue el proceso que la llevó a convertirse en la protagonista de Evita en Londres, uno de los hitos más importantes de su carrera artística. Durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, la intérprete repasó las distintas etapas de la audición y explicó qué aspectos, según le transmitieron los responsables de la producción, marcaron una diferencia respecto de otras candidatas.

Una preparación intensa antes de viajar a Londres

La artista contó que afrontó las pruebas con dedicación y una preparación previa que incluyó el estudio de las canciones seleccionadas para la audición.

“Me preparé muy bien con las tres canciones que me dijeron que tenía que audicionar”, recordó Roger, quien además señaló que estudiaba de manera constante antes de viajar al Reino Unido.

Según relató, después de presentarse a las pruebas tuvo que esperar varios días para conocer el resultado. “No me llamaron por unos cuantos días. Lo tenían que pensar porque ellos audicionaron a todas inglesas”, explicó.

La diferencia que, según el director, marcó su interpretación

Durante la entrevista, Elena Roger compartió una observación que le habría realizado el director de la puesta sobre las distintas candidatas que participaron del proceso de selección.

Según contó la actriz, muchas de las aspirantes tomaban como referencia las interpretaciones de figuras históricas del musical como Patti LuPone y Elaine Paige, mientras que ella buscó inspirarse directamente en Eva Perón.

“El director dijo que las chicas inglesas y americanas tenían de referente a Patti LuPone y Elaine Paige, pero yo tenía de referente a Evita”, recordó.

Para Roger, conocer de cerca la historia y los lugares mencionados en la obra también le permitió construir una conexión diferente con el personaje. En ese sentido, mencionó referencias al Río de la Plata, la Avenida Corrientes y la Avenida 9 de Julio presentes en algunas canciones del musical.

El momento más emotivo de la audición

Elena también recordó uno de los episodios que más la movilizaron durante las pruebas: la interpretación de “No llores por mí, Argentina”, uno de los temas más emblemáticos de la obra.

“Cuando canté ‘No llores por mi Argentina’, estaba llorando”, relató. Según contó, durante esa presentación una corriente de aire movió una cortina del escenario y generó un clima que describió como especialmente emotivo para quienes estaban presentes.

Además, señaló que durante la audición le solicitaron interpretar “You Must Love Me”, la canción compuesta por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice para la película protagonizada por Madonna.

La noticia que confirmó su llegada al West End

Finalmente, Roger recordó cómo recibió la confirmación de que había sido elegida para encarnar a Eva Perón en la producción londinense.

Según relató, el productor le comunicó la decisión de manera discreta debido a que todavía había otras participantes realizando audiciones en el edificio.

“Me dijo: ‘Todavía hay chicas que audicionaron acá, así que no podemos hacer ruido, pero el rol es tuyo’”, recordó la actriz.

La participación de Elena Roger en Evita en el West End marcó un punto de inflexión en su trayectoria internacional y la consolidó como una de las intérpretes argentinas con mayor reconocimiento en los escenarios musicales de habla inglesa.

Con información de NA