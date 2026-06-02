Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 2 de junio 2026.-

En la apertura de este martes 2 de junio 2026, la plaza cambiaria argentina consolida la estabilidad observada en el inicio de este nuevo mes. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), que mantiene un nivel de reservas internacionales por encima de los US$ 47.900 millones, las cotizaciones operan con variaciones marginales que responden a la oferta privada de divisas.

El comportamiento del dólar oficial continúa actuando como el ancla de referencia para los precios mayoristas, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan un equilibrio sólido en el mercado de capitales, respaldado por la firmeza de las tasas de interés.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 2 de junio 2026

El dólar oficial inicia la jornada, este martes 2 de junio 2026, en el Banco Nación (BNA) a:

$1.395 para la compra.

$1.445 para la venta.

Este leve ajuste técnico, respecto al cierre anterior, confirma el sendero de microdevaluaciones administradas para preservar la competitividad externa.

En paralelo, el dólar tarjeta, que incluye los componentes impositivos para consumos y servicios digitales en el exterior, se posiciona en los:

$1.878,50.

Según los reportes de transparencia del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista facilita la planificación de los contribuyentes en el inicio del segundo trimestre.

Dólar oficial hoy martes 2 de junio 2026: qué dicen las pizarras de los bancos en la apertura de la jornada

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1390 1440 Banco Nación 1395 1445 Banco ICBC 1385 1445 Banco BBVA 1395 1445 Banco Supervielle 1393,5 1443,5 Banco Ciudad de Bs As 1385 1445 Banco Patagonia 1395 1445 Banco Hipotecario 1405 1445 Banco Santander 1400 1450 Banco Credicoop 1395 1445 Banco Macro 1398 1448 Banco Piano 1395 1450 Banco BPN 1385 1455

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 2 de junio 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.440, manteniendo una paridad constante frente a la demanda de los ahorristas.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.490, consolidándose como la herramienta de preferencia para la gestión de activos corporativos, especialmente en sectores vinculados a la exportación de servicios.

La calma observada, tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este martes, es atribuida por analistas a la absorción de liquidez y a la solidez del balance del BCRA.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este martes 2 de junio 2026

En las provincias de Río Negro y Neuquén, la estabilidad del dólar oficial es seguida de cerca por el sector energético y frutícola. En ciudades como Neuquén Capital y General Roca, los bancos privados y casas de cambio operan en sintonía con las pizarras del BNA, aunque con los márgenes lógicos de la plaza regional.

Este martes 2 de junio 2026, en Neuquén, el dólar oficial arranca en el Banco Provincia a:

$1.385 para la compra.

$1.455 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial inicia este martes 2 de junio 2026 en el Banco Patagonia de Río Negro a:

$1.395 para la compra.

$1.445 para la venta.

La previsibilidad en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL resulta clave para las inversiones en Vaca Muerta y la liquidación de las exportaciones de pera y manzana, que encuentran en este marco de baja volatilidad un escenario propicio para la planificación de la temporada.