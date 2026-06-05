Bombazo: River jugaría un amistoso en el Monumental contra Barcelona

Barcelona y River se podrían ver las caras en agosto. El último cara a cara tuvo a Messi en cancha.

En las últimas horas, llegó una inesperada noticia desde Europa. Según el periodista Moises Llorens, el Barcelona tiene una invitación de River para disputar un amistoso internacional en el estadio Monumental.

Este encuentro se podría disputar el 7 u 8 de agosto y sería un duelo que el conjunto blaugrana jugaría dentro de la pretemporada. En cambio, en esa fecha River ya estará disputando el torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

El Monumental podría recibir a grandes estrellas internacionales en agosto.

La gran preocupación es si podrían estar presentes sus máximas figuras. 16 futbolistas que visten la camiseta del Barcelona jugarán el Mundial, pero para este posible partido la mayoría estaría disponible, aunque algunos podrían faltar.

El equipo de Hansi Flick comenzará su preparación de la temporada el próximo 12 de julio y no será ni en Asia ni en Estados Unidos, como suele ocurrir con los grandes europeos, para evitar los viajes prolongados. Por eso, desde el conjunto catalán están evaluando distintas opciones de amistosos. La opción de venir a Sudamérica no le parece mal al Barca y estaría ilusionado con enfrentar a un rival con la historia de River.

El conjunto catalán podría volver a jugar en el país luego de más de 60 años. El último antecedente del Culé en territorio argentino fue en 1964, cuando disputó la Copa Fraternidad ante el Millonario, Boca y Botafogo.

El último enfrentamiento entre el equipo de Núñez y Barcelona fue en el Mundial de Clubes 2015, cuando los dirigidos por Luis Enrique golearon por 3-0 a River y se coronaron campeones.