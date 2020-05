Pop melódico y cumbia en un recital que viene a medida de este viernes lluvioso

Cada vez son más los artistas que se suman a la movida digital en las redes sociales, para acompañar a quienes cumplen el aislamiento que decretaron los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Con vivos, historias y tutoriales, las carteras culturales buscan aportar contenidos digitales para contener a las personas, tras más de 60 días de encierro y restricciones para controlar la situación sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Por eso esta noche, la secretaría de Cultura de Cipolletti trasmitirá un recital en vivo, con canciones melódicas, románticas, y algo de cumbia para empezar a vivir el fin de semana.

El cantautor mendocino, Fabián Rubín será el encargado, con su voz y guitarra, de acompañarnos y musicalizar la noche. Desde las 22 horas por la página de Facebook @culturacipo.

Fabián nació en Mendoza, y fue su abuela quien lo introdujo en el mundo de la música. A los seis años le compró su primera guitarra. Lleva ya cinco años viviendo en Cipolletti y más de diez haciendo música de forma profesional. Es la voz principal de la banda "Nueva versión", que se presentó en muchos escenarios de la zona, como soporte de Rodrigo Tapari, Sebastián Mendoza y La nueva luna.

Su primer disco se llama “Amor a distancia”, con temas propios y covers de Luis Miguel, Ricardo Montaner, Cristian Castro, Carlos Vives y más

“Cuando canto siento que hago un tributo a mi abuela que me mira del cielo, que es lo más grande que hay, me siento en mi hábitat y estoy feliz, no importa si hay mucho o poco público”, aseguró.

“Con cabeza, conciencia y prevención salimos todos adelante, pero no hay que dejar de hacer lo que nos gusta, como cantar, bailar, hacer ejercicio y ser feliz”, aconsejó.