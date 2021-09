Por alerta de fuertes vientos, recomiendan precaución este domingo

Ante la alerta de ocurriencia de fuertes vientos y nevadas que afectarán en distintas zonas de la provincia de Río Negro, la empresa distribuidora de energía eléctrica Edersa, realizó una serie de recomendaciones para evitar accidentes en las calles por ser además una jornada electoral.

De acuerdo pronóstico extendido elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este domingo se registrarán vientos de hasta 55 kilómetros en la hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 88 kilómetros.

“El ingreso de un frente frío provocará lluvias y nevadas en cordillera. El domingo se intensifican las condiciones en cordillera con nevadas bajas y algunas lluvias y neviscas en región sur y meseta de Neuquén. En los valles, meseta y costa hoy sábado cálido. El domingo períodos ventosos con ráfagas fuertes. Inestable”, detalló el prónostico de la AIC.

En este sentido, la empresa Edersa realizó una serie de recomendaciones de seguridad para este domingo por ser una jornada electoral por las fuerte ráfagas y la inestabilidad.

Para las personas que residen en las ciudades, recomendaron “revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales. Asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas. Retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle”.

Al mismo tiempo pidieron no salir a las calles si no es necesario, y en el caso de tener que salir “evitar los muros y las vallas publicitarias. Los árboles ofrecen el peligro de caída y rotura de grandes ramas. No transitar por parques o avenidas arboladas. No pasar por debajo de andamios o edificios en construcción”.

Agregaron que “los postes de luz y torres de alta tensión son peligrosos. Deben alejarse y en caso de caída avisa al SARA”.

Por otra parte, para reducir los accidentes evitar circular por las rutas y solo hacerlo “salvo en casos excepcionales. Reduzca la velocidad a límites de seguridad. Un golpe de viento puede desviar la trayectoria”. Comentaron que las motos y vehículos de gran porte son más afectados por las ráfagas de viento. En este caso recomendaron buscar resguardo en un lugar seguro hasta tanto se reduzcan las condiciones climáticas de riesgo.

Finalmente la Edersa indicó que este domingo se contará de cuadrillas y operarios de empresas contratistas “para sostener el servicio ante condiciones climáticas tan adversas, y durante una jornada tan importante para la vida democrática”.