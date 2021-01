Por falta de obras, advierten una desocupación del 97% en el segundo semestre

La UOCRA de Viedma reclamó obras para la ciudad y advirtió que si todo sigue igual, la desocupación trepará a más del 97 por ciento en la Zona Atlántica durante el segundo semestre del 2021.

“Recurrimos reiteradamente al Estado provincial y propusimos una mesa de diálogo tripartito con la Cámara de la Construcción para encontrar propuestas y consensos que nos permitan construir una provincia más integrada, pero hasta el momento seguimos esperando”, afirmó el secretario General de UOCRA Seccional Viedma, Damián Miler.

El viernes pasado, el dirigente de la construcción se reunió el viernes con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Viedma, Gastón Renda, ante el “panorama desesperante” que vislumbra el gremio para el segundo semestre del 2021 de no haber anuncios de obras provinciales, con fondos nacionales o externos, para Viedma y la Zona Atlántica.

Reunión entre el secretario de Uocra Viedma, Damián Miler, con el secretario de Obras Públicas del municipio local, Gastón Renda.

Tras un análisis sindical de cantidad de obras, trabajadores y cuál sería el tiempo de culminación de las obras del Plan Castello en marcha en la zona de influencia de esta Seccional “consideramos que a partir de comienzos del segundo semestre de este año vamos a estar transitando la peor de las crisis vividas hasta ahora, que sumado a la pandemia y a la poca actividad económica en la Argentina nos llevará a transitar la desocupación más alta de los últimos 15 años”, subrayó Miler.

Agregó que “recurrimos al Estado Provincial reiteradamente, hemos propuesto una mesa de diálogo tripartito institucionalizado con la Cámara de la Construcción pero hasta el momento seguimos esperando. Nos han convocado esporádicamente, para ver qué pasa una vez por año, pero no podemos esperar a ver si llueve. Necesitamos un diálogo de propuestas, de consensos, de saber escucharnos para poder construir una provincia más integrada, porque en este momento estamos quedando fuera de mapa”.

La situación del gremio no es fácil y Miler detalló que "no observamos proyectos ni anuncios por parte del Gobierno Provincia de obras para Viedma. Con el Plan Castello, que ya está culminando todas las obras, logramos garantizar al menos una ocupación de unos 300 trabajadores en Viedma y un poco más de 1000 en toda la Seccional, cuando en épocas de pleno empleo hemos tenido más de 3000 puestos de trabajo registrados, que se sumaban al trabajo no formal”.

“En esta instancia, de 2015 a la fecha, hemos tenido casi un 50 por ciento de trabajadores desocupados, porcentaje que se va a incrementar notablemente para el segundo semestre de este año, teniendo en cuenta que la única obra pública será municipal y ocupará sólo 50 trabajadores en Viedma y en San Antonio menos de 50, en tanto que Río Colorado, Valcheta y Sierra Grande ya no tienen ni un solo trabajador registrado en la obra pública, por lo tanto vislumbramos un panorama muy complejo si no hay gestión provincial que es la que mayor capacidad de obra nos puede aportar”.

“Nos sorprende sobremanera que el Gobierno Provincial, apenas iniciado el año, ya haya anunciado obras de miles y miles de millones de pesos en otras localidades rionegrinas en tanto que Viedma parece estar borrada del mapa, no nos están valorando como Capital", sostuvo el líder de la Uocra. Afirmó, además, que "no vemos hasta el momento anuncios de obras por parte de la Provincia para los próximos meses, máxime teniendo en cuenta la capacidad de movilización económica que tiene la construcción, ya que es multiplicadora de economía. La economía de Viedma está pasando solamente por el empleo público”.