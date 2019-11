Por precaución desalojan la delegación Viedma del Ipross

Mañana se reanuda con normalidad la atención en la Delegación Viedma del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) a raíz de tareas realizadas en la obra aledaña, y que obligó a desalojar por precaución delegación de Guido y Rivadavia.

Según especificó el encargado de la obra, actividades propias de la construcción impactaron en el edificio de Guido y Rivadavia e hicieron que se moviera el cielo raso suspendido, pero no generó ningún derrumbe en la delegación y el edificio no corre ningún peligro. “El cielo raso está absolutamente agarrado por lo cual no hay riesgo de caída. Por precaución se hizo un refuerzo en la carpintería” afirmó.

Este hecho generó la caída de polvillo y alarma entre las personas que se encontraban dentro de la delegación pero no se produjo ningún derrumbe y no hubo personas afectadas por el suceso.

A partir de mañana se continuará con el horario habitual de atención, de 8:30 a 13:00hs. En el día de hoy la venta de bonos se realizará en los consultorios IPROSSalud, ubicados en Urquiza 548.