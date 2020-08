"Por qué hay que hablar del derecho a la ciencia"

Opinión

Por: Guillermo Anlló

Especialista de programa de la Oficina Regional de Unesco en Montevideo



Juana se levanta temprano sin mucha conciencia de que el pan, huevos y leche con los que suele desayunar corren riesgo, ya que el gobierno decidió no invertir en el acceso a datos satelitales, lo que atenta contra los pronósticos meteorológicos, con consecuencias sobre la producción agrícola. Está preocupada porque le llegó la propuesta de sumarse a una nueva aseguradora de salud conformada por su anterior cobertura médica y la nueva compañía global de internet. La oferta es muy interesante, con una cuota incluso menor a la que pagaba, pero para asociarse le exigen que deje una muestra de ADN ¿qué irán a hacer con esa información?

Su pensamiento se interrumpe cuando ve que los niños no han clasificado la basura la noche anterior. Les dijo mil veces que si no lo hacen, les van a cobrar una tasa municipal mayor –¿o debería decirles que es por el medio ambiente? Desde el celular llama al servicio expreso a gasolina, aunque sea más caro y contaminante, porque los nuevos vehículos eléctricos suelen sufrir problemas de carga en sus baterías (aún no son todo lo eficiente que debieran en su reserva de energía). Hace tiempo que el servicio de transporte es sin conductor y provisto por tres diferentes compañías. El día recién empieza y ya está atrasada. Mientras sale a la puerta vota por twitter la nueva propuesta de recorte de presupuesto para ciencia, como dicen en la campaña oficial: ¿por qué seguir financiando la investigación a las grandes compañías?

Como Juana en el futuro, hoy casi todas las actividades cotidianas de nuestras vidas ya están afectadas, de una manera u otra, por la ciencia y la tecnología. Toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en sus beneficios, así como que se le protejan sus intereses por la producción científica. Este concepto es parte de un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y hoy la realidad que nos toca transitar se encuentra cada vez más mediada por el avance del conocimiento científico. Es importante que todos podamos acceder a los logros de ese avance. De eso depende nuestro acceso al bienestar.