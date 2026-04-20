Violento robo a una casa en Neuquén: golpearon a una pareja y entre los acusados hay un menor de 14 años

Violento robo a una casa en Neuquén: golpean a una pareja, entre los acusados hay un menor de 14 años



En una madrugada marcada por la violencia en Neuquén, un niño de 14 años y un adulto de 43 fueron detenidos tras protagonizar un brutal asalto en el barrio Villa Ceferino. Las víctimas, una mujer de 73 años y un hombre de 57, sufrieron heridas la cabeza antes de que dos de los tres delincuentes fueran interceptados por los vecinos y personal de la Comisaría 3ra.



Brutal ataque en la madrugada de calle Ruca Choroy

El hecho ocurrió alrededor de las 04:00 horas del viernes 17. y según lo confirmado a Diario Río Negro por el comisario Cristian Cuevas, coordinador de la Dirección Seguridad de la zona Confluencia, tres sujetos «saltaron un paredón y forzaron una puerta trasera de una vivienda ubicada en la calle Ruca Choroy«.

Una vez dentro, la violencia fue desmedida. Los asaltantes arremetieron contra los propietarios con objetos contundentes y el hombre de 57 años sufrió una herida sangrante en el cuero cabelludo, mientras que la mujer de 73 fue golpeada severamente en la frente.

En el lugar, el personal policial que llegó a los pocos minutos constató la presencia de abundantes manchas de sangre producto del forcejeo y las agresiones.

Personal de la comisaría 3ra trabajó en el hecho y recibió colaboración de los vecinos. Foto: Matías Subat



La colaboración de los vecinos, la detención y la fuga

La alerta de los vecinos fue clave para frustrar la huida total de la banda. Gracias a su colaboración, la policía logró demorar a dos de los tres involucrados: un adulto de 43 años y un adolescente de apenas 14 años.

“Los propios detenidos habrían aportado detalles que permitieron realizar un perfil identificable del tercer cómplice, quien logró darse a la fuga por los patios”, explicó Cuevas. Además, se suman los testimonios de los vecinos y el aporte de cámaras de seguridad en la zona.

En el lugar personal policial pudo encontrar tres bicicletas utilizadas por los sujetos para llegar al lugar, también había una mochila con elementos de interés para la causa y objetos personales que pretendían ser sustraídos de la vivienda.

Uno de los detenidos tiene 43 años.



Situación judicial: preventiva y entrega a progenitores

Cuevas explicó que tras la formalización de cargos realizada el sábado por la fiscalía, la justicia determinó medidas distintas para los involucrados debido a su edad.

El hombre de 43 años fue imputado por «robo calificado» y se le dictó prisión preventiva por un plazo de tres meses mientras avanza la investigación por el riesgo procesal.

En tanto que el menor de 14 años, al ser inimputable por su edad, quedó a disposición de la Fiscalía del Menor. Tras ser notificado de la causa, fue entregado a sus progenitores, aunque permanece vinculado al proceso judicial.



Estado de salud de las víctimas

La pareja fue asistida inicialmente en el domicilio por profesionales del SIEN (Sistema de Emergencias Integrados de Neuquén). Debido a las características de las contusiones, ambos fueron derivados al Hospital Bouquet Roldán.

Afortunadamente, tras recibir las curaciones pertinentes, se informó que ambos se encuentran fuera de peligro, aunque bajo estado de shock por la violencia del episodio.