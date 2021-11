Por un política fiscal más justa

En el marco de una acción judicial interpuesta por ACIJ, la Procuración General ratificó ante la Corte Suprema de Justicia que la información sobre montos y beneficiarios de gastos tributarios no está protegida por el secreto fiscal. En 2018, la AFIP se había negado a entregar información relativa al régimen de reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos. Debido a la implementación de este régimen, en 2016, el Estado nacional dejó de percibir 3.100 millones de pesos.

El caso ofrece una gran oportunidad para avanzar hacia una política fiscal más justa y equitativa. La Corte puede dictar una sentencia que garantice la transparencia de información clave para conocer quiénes se benefician por tratamientos diferenciales en el pago de impuestos.

De lo contrario, estaría optando por mantener en secreto información similar a la que consideró pública cuando se trataba de beneficiarios de los sectores más vulnerables.

Cada año, Argentina deja de recaudar alrededor de 1.587.258.000.000 de pesos en concepto de gastos tributarios, es decir más de un billón y medio de pesos, monto que representa entre el 2 y el 3% del Producto Bruto Interno, el 12% del gasto público o más de 4 veces la Asignación Universal por Hijo/a.

Como en la mayoría de los países de la región, la información relativa a los costos asociados con los gastos tributarios es escasa. No se discuten ni se revisan en profundidad como suele hacerse con los gastos directos que consisten en transferencias directas de recursos (como la Asignación Universal por Hijo), no se explican sus ventajas y sus desventajas adecuadamente, y no se realizan evaluaciones sobre sus resultados e impactos.

Contar con datos sobre beneficios tributarios es imprescindible para avanzar hacia una estructura fiscal justa y equitativa.

Desde ACIJ se espera que la Corte Suprema tenga en cuenta el dictamen recientemente emitido por la Procuradora y ordene a la AFIP que garantice el acceso a la información pública requerida.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

