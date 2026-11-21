El presidente Javier Milei se ufana una y otra vez de haber sacado a poco más de diez millones de personas de la pobreza.

Según la versión oficial, la cifra, que varía entre 12 y 15 millones de pobres menos desde que asumió el Gobierno, sería el resultado de las políticas económicas de ajuste libertarias.



El INDEC acompaña: según el organismo, el segundo semestre de 2023 (es decir, antes de que asumiera La Libertad Avanza) había un 41,7% de pobres. El primer semestre de 2024, la pobreza según el organismo oficial tocó un techo de 52,9%, que se desplomó a 28,2% para el segundo semestre del año pasado. Aunque para el primer trimestre de este año el dato se había elevado al 32,3%, aún se encontraba lejos del punto de partida del presidente libertario.

Sin embargo, hay quienes cuestionan estas cifras. Este mes, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) concluyó que la reducción de la pobreza anunciada por el INDEC está sobre estimada artificialmente.



“La idea no es generar una medición ‘verdadera’ de la pobreza: hicimos un ejercicio de sensibilidad frente a los datos oficiales”, dice a RÍO NEGRO Agustín Salvia, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET y director del ODSA-UCA.



En un informe publicado el 17 de noviembre, el ODSA analizó dos variables que incidieron en el aparente desplome de la pobreza: “Hay una desactualización en los parámetros con los que se mide la pobreza por ingresos y, además, cambios técnico-metodológicos (implementados por el INDEC) que mejoraron la captación del ingreso a partir de 2024”, agrega Salvia.



Según el informe, teniendo en cuenta esos factores, la pobreza no habría descendido, o incluso habría subido, desde la asunción de Milei.

Siendo conservadores, tenemos la misma pobreza que a mediados de 2023. Usando un criterio más exigentes, la pobreza de hoy está dos puntos por encima. Agustín Salvia, ODSA-UCA

PREGUNTA: ¿Podría explicar en qué consiste el principal factor de inconsistencia que analiza la UCA en la medi ción oficial de pobreza?

RESPUESTA: El primero es la desactualización de las canastas de referencia en el relevamiento. Entre un período y otro cambiaron los precios relativos y, con ellos, el patrón de consumo de los hogares. En 2024 y 2025 hubo liberalización de precios y actualización de tarifas: servicios como gas, luz, agua, transporte y comunicación subieron en términos relativos, mientras que otros bienes, como los alimentos, bajaron en términos relativos y, en algunos casos, absolutos. Esto hace que ciertos servicios pesen más en el presupuesto de los hogares aunque no se consuma más de ellos. Manteniendo un nivel básico de consumo, se gasta más en servicios y menos en otras cosas. La canasta básica alimentaria se mantiene casi sin cambios en este ejercicio, pero no así la canasta básica total, por el cambio de precios relativos de los bienes y servicios no alimentarios.

P: ¿Existe algún otro factor que distorsiona el resultado de la medición oficial?

R: Hay un segundo factor, y es la mejora en la medición de ingresos del INDEC desde 2024. Parte de la mejora de la pobreza podría explicarse porque se captan mejor los ingresos, no porque la gente gane más. Para eso homogeneizamos hacia atrás: simulamos cómo serían los ingresos de los hogares en cada trimestre desde 2018 si se hubieran medido con la misma precisión actual. Después integramos ambos efectos.

P: Según el informe, usaron dos “canastas alternativas” que llevan el valor desde 1.600.000 pesos a 1.900.000 en el escenario menos exigente y a 2.700.000 en el más exigente: en el primer caso, la pobreza sería 37,5% y en el segundo, 42,4%. ¿Qué significan los resultados que obtuvieron?

R: Utilizando la canasta más conservadora, más “oficialista” o “pro-Estado”, significa que no habría habido cambios en la pobreza respecto de 2023: estaríamos en los mismos niveles del segundo trimestre de 2023. Con una canasta un poco más exigente, estaríamos dos puntos por encima. Ese 42,4% (de la canasta “exigente”) sería el registro de pobreza más alto desde el primer y segundo trimestre de 2023 y, hacia atrás, solo lo supera la pandemia (2020 y primer trimestre de 2021). Es una tendencia lenta de crecimiento de la pobreza respecto de fines del período de Macri. Durante el tercer y cuarto trimestre de 2024 la pobreza sí bajó levemente, y bajó fuerte respecto del pico del primer trimestre de ese año. Pero comparando los datos de hoy hacia atrás no hay mejoras significativas.

La pobreza va a bajar de verdad, sin ficción, cuando haya más inversión en la pequeña y mediana empresa y en el mercado interno, con más productividad, más empleo y mejores salarios. Agustín Salvia, ODSA-UCA

P: ¿Por qué la mejora en los registros de pobreza no fue tan importante si bajó la inflación?

R: Por los ingresos. Aunque en 2024 y 2025 los salarios, las jubilaciones y los programas le ganaron algo a la inflación, o al menos a la de alimentos, no hubo mejoras significativas en los ingresos respecto del primer semestre de 2023: los asalariados formales están por debajo de ese período, por pocos puntos. Las remuneraciones del sector público (nacional, provincial y municipal) también están por debajo. Las jubilaciones, igual. Lo único que está por encima de la inflación son la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, que se duplicaron en términos absolutos y lograron contener el impacto. El sector informal recuperó remuneraciones, pero está lejos de compensar la pérdida del sector público y del privado formal. En gastos, el cambio de precios relativos por la liberalización de servicios explica que no solo tengamos la pobreza de 2023, sino incluso mayor, y también si se compara frente a 2018-2019 o 2021-2022. Ese dato es coherente con las encuestas de consumo, los indicadores oficiales de consumo y el contexto recesivo. Además, hay deterioro del mercado de trabajo: se pierden empleos formales con buenas remuneraciones y el segmento informal, más precario y peor pagado, se nutre de ellos.

P: Algunos medios dicen que el cambio metodológico del INDEC no fue informado correctamente. ¿Que opina?

R: El INDEC no dice que cambió la metodología. Lo que ocurrió es que hubo dos fenómenos, y uno de ellos es una caja negra. El primero es que el INDEC cambió el cuestionario de encuesta sin avisar y mejoró las preguntas, en particular las de ingresos no laborales. Lo informó recién cuando salieron los datos, con una nota breve. Cuando nosotros y otros expertos lo interpelamos, dijeron que habían hecho pruebas piloto que mostraban que no alteraba la captación de ingresos. Les pedimos que las presentaran y nunca lo hicieron. Mi hipótesis, y subrayo que es una hipótesis porque no hay informe oficial, es que al cambiar el cuestionario se modificaron también los métodos de procesamiento, incluidos los ponderadores que compensan a la población que no declara ingresos. Eso habría producido una mejora de captación de entre 10% y 15%.

P: ¿No es buena noticia que mejore la captación de los ingresos en una encuesta oficial?

R: No estoy en contra de que se mida mejor. Tampoco creo que haya detrás un interés político de reducir la pobreza por parte de los técnicos del INDEC. Tampoco hubo manipulación como en la etapa de (Guillermo) Moreno. Lo que hubo es inacción, que puede deberse a decisiones políticas o presupuestarias. Aún así, no está todo perdido en cuanto a la información oficial, pero lo que no se puede es comparar hacia atrás: cambiaste de termómetro.

La inflación interviene, pero lo más importante es lo que ocurre en la estructura del empleo y en las remuneraciones. Eso debería estar en la agenda del Gobierno y también de la oposición: ¿quiénes van a generar más y mejores empleos, y cómo? Agustín Salvia, ODSA-UCA

P: Hay gente cercana al Gobierno que se enojó con el informe. ¿Qué piensa de esas reacciones y cómo podría el Gobierno usar esto para mejorar las políticas públicas?

R: Felicito que la gente reaccione. Incluso valoraría que equipos técnicos oficialistas desmientan el informe, hagan otros ejercicios y muestren otros resultados. Eso es parte del debate académico y político, y permite discutir mejor las políticas públicas. Lo primero que señalaría es que no hay mucho que festejar. Hay una pobreza estructural y procesos que empobrecen a la sociedad argentina, muy ligados no tanto a la inflación como al mercado de trabajo. La inflación interviene, pero lo más importante es lo que ocurre en la estructura del empleo y en las remuneraciones. Eso debería estar en la agenda del Gobierno y también de la oposición: ¿quiénes van a generar más y mejores empleos, y cómo? Esa es la interpelación del informe, y no es solo para el Gobierno.

P: ¿Que debería suceder para que exista una baja sustancial y sostenible de la pobreza?

R: La pobreza va a bajar de verdad, sin ficción, cuando haya más inversión en la pequeña y mediana empresa y en el mercado interno, con más productividad, más empleo y mejores salarios.

P: Mientras tanto, Milei festeja haber sacado a millones de personas de la pobreza…

R: Ese es el discurso político, y a todos los discursos de esta naturaleza siempre les ha ido mal. Mucho exitismo que terminó confrontando con la realidad. Como cuando se dijo (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) que la pobreza era menor que en Alemania. Hoy le decís a la gente “ya dejaste de ser pobre”, y responde: “¿cómo, si no me alcanza? Consumo el mismo gas y la misma luz, o incluso menos, y ahora me alcanza menos”.

Perfil

Agustín Salvia es Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Ciencias Políticas y Sociales y Sociólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es investigador en el CONICET (Sociología y Demografía) y dirige el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA.

Es profesor de grado y posgrado en “Metodología de la investigación” en la UBA, UNTREF, FLACSO y la Universidad de la República (Uruguay).