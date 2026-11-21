Por Gustavo Perego (Abeceb)

En las elecciones de medio término en Estados Unidos ocurrió algo inesperado: en 40 de las 41 llamados a consultas locales sobre Centros de Datos, los votantes se pronunciaron en contra de esa inversión.

La infraestructura que sostiene la revolución de la Inteligencia Artificial (IA) encontró una resistencia que trasciende las divisiones partidarias. El temor al aumento de las tarifas eléctricas, el consumo de agua y los escasos empleos generados, convirtieron a los data centers en un problema político.



La paradoja es que esta resistencia aparece justo cuando las grandes tecnológicas necesitan ampliar aceleradamente su capacidad de procesamiento. Pero construir nuevos centros de datos implica negociar con comunidades que cuestionan quién paga la infraestructura y quién captura los beneficios.



La historia reciente ofrece un antecedente interesante. Malasia se convirtió en uno de los grandes polos mundiales de data centers aprovechando las restricciones que enfrentaba Singapur. La escasez de tierras y energía en la ciudad-Estado abrió una oportunidad que su vecino supo capitalizar.

Malasia combinó costos competitivos, incentivos fiscales y una política activa de promoción. Incluso redujo de cuatro años a doce meses los plazos de conexión eléctrica de los proyectos. Hubo una estrategia para transformar la ventaja geográfica en inversiones.

La Patagonia tiene bajas temperaturas que favorecen la refrigeración y recursos energéticos para dar soporte a los data centers. Vaca Muerta ofrece gas natural capaz de respaldar generación eléctrica firme y competitiva, un atributo decisivo.



Argentina podría encontrar una oportunidad semejante. La Patagonia reúne condiciones poco frecuentes, como disponibilidad territorial, bajas temperaturas que favorecen la refrigeración y abundantes recursos energéticos.

Particularmente, Vaca Muerta ofrece gas natural capaz de respaldar generación eléctrica firme y competitiva, un atributo decisivo para instalaciones que necesitan funcionar las 24 horas. Neuquén y Río Negro podrían transformar esa ventaja energética en una nueva plataforma exportadora de servicios tecnológicos.



El contexto regulatorio también comienza a acompañar. El Súper RIGI, que ya obtuvo media sanción en Diputados, propone beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, junto con estabilidad por treinta años para inversiones superiores a US$ 1.000 millones. Su aprobación podría convertirse en una señal para atraer capital internacional hacia infraestructura de IA.

Disponer de gas y beneficios tributarios no garantiza inversiones. Argentina deberá sumar además fibra óptica internacional, infraestructura eléctrica, permisos ágiles y contratos confiables.

A ello se suma la regulación que exigen a los grandes centros de datos para asegurar nueva oferta eléctrica y respaldo de potencia.

Sin embargo, disponer de gas y beneficios tributarios no garantiza inversiones. Malasia también ofreció conectividad, coordinación estatal y velocidad de ejecución.

Argentina deberá sumar fibra óptica internacional, infraestructura eléctrica, permisos ágiles y contratos confiables. Los anuncios multimillonarios solo adquirirán valor cuando se transformen en obras y capacidad de procesamiento operativa.



La IA está modificando la geografía de la inversión mundial. Como ocurrió con las industrias intensivas en energía, la disponibilidad de recursos puede convertirse en una ventaja competitiva duradera.

Las restricciones estadounidenses podrían acelerar una transformación decisiva, pasando de exportar solamente gas y petróleo a exportar también inteligencia artificial procesada con energía argentina.