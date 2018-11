Roger Waters; un animal rockero (y político) suelto en la noche platense

Con un repertorio basado casi en su totalidad en clásicos de su antigua banda Pink Floyd y una puesta en escena deslumbrante, caracterizada por impactantes visuales y algunos trucos lumínicos, el músico británico Roger Waters ofreció la noche del martes un cautivante show en el Estadio Ciudad de La Plata, en el marco de la “Us + Them Tour”, su nueva gira mundial que lo trae por cuarta vez a la Argentina. El concierto de Waters estuvo precedido por la destacad presentación del grupo mapuche neuquino Puel Kona, especialmente elegido por el músico inglés.

Además de repasar las composiciones más destacadas de cuatro discos emblemáticos del famoso grupo, como “The Wall”, “Dark side of the moon”, “Animals” y “Wish you were here”, a lo largo de poco más de dos horas y media, Waters también interpretó algunas canciones de su último trabajo solista “Is this the life we really want?”, las cuales no desentonaron con la propuesta global del espectáculo.

En tanto, el músico apeló a juegos visuales desde una pantalla gigante que abarcaba todo el largo del escenario y a un descomunal despliegue lumínico que ayudaron a contextualizar cada uno de los temas interpretados en el concierto.

