PreFederal de básquet: Español es líder en su zona, Progre no afloja en el otro grupo

La noche del viernes entregó seis nuevos encuentros por el PreFederal de básquet, que reúne equipos de Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, en una suerte de torneo Integración que no se jugó durante dos años por la pandemia.

En uno de los destacados, Centro Español (récord 5-1) se apoyó en la experiencia y el goleo de Mario Sepúlveda (23 puntos) para imponerse en La Colonia a Centenario. Fue 84 a 81 para los dirigidos por Patricio Denegri que tuvieron que trabajar y mucho para quedar con récord 5-1 y afirmarse en lo más alto de la tabla de la zona 1.

Petrolero no le dio chances a Unión Alem Progresista y estableció en el marcador (95-57) las claras diferencias de jerarquía. Anotaron todos los jugadores de la plantilla de Sergio Bellandi, que tuvo a Juan Ávila (15) y Santiago Frola (13) como destacado.

Deportivo Roca mostró personalidad y quiere dar pelea. Derrotó como visitante a Cinco Saltos por 79 a 63. Junto a Petro y Pacífico se ubican segundos con registros 4-2. Por su parte, el Tricolor (1-5) y Unión (0-6) cierran la tabla.

En la zona 2, Independiente (6-0) tuvo fecha libre y Del Progreso (5-1) no le pierde pisada. Transpiró y mucho para ganarle a Cipolletti (0-6), que estuvo cerca de quedarse con su primer triunfo del campeonato. Ignacio Eder (23) en el local y Juan Ignacio Andreotti (23) en la visita fueron los anotadores de la noche que terminó 92-82 para Progre.

La tercera posición del grupo está peleada con tres que están iguales en el récord: 3-3. Uno de ellos es Pérfora, que le ganó a Atlético Regina en la Perla del Valle 75 a 55 con buen reparto de goleo y una defensa sólida. Juan Cruz Signorile (13) en la visita y Franco Leal (21) en el local fueron los destacados.

Los otros dos que comparten el tercer puesto son Club Plottier y Biguá. En el duelo entre ambos, los de Gabriel Alzugaray derrotaron en casa a los de Mauricio Santángelo 78-71. Nataniel Rodríguez (26) y Juan O'connor (21) fueron los goleadores de la noche para el ganador, mientras que David Fric (26) se destacó en la visita.

Este domingo se jugarán los duelos interzonales, en lo que representa la última fecha de la primera vuelta en la fase inicial del certamen. Cuatro de ellos son clásicos picantes y prometen ser atractivos: a las 20, Cipolletti vs. Cinco Saltos, Unión Alem Progresista vs. Atlético Regina. A las 20:30, Pérfora vs. Petrolero, Deportivo Roca vs. Del Progreso. A las 20:45, Independiente vs. Pacífico. A las 21, Biguá vs. Centenario y Español vs. Club Plottier.