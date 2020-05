Preguntas sobre la pandemia

Pienso y me pregunto si realmente la cuarentena se debía hacer o no. Se sabrá dentro de uno o dos años, porque las otras gripes también son bravas.

Un ejemplo son Noruega y Suecia. El primer país hizo cuarentena, el segundo no. Había que protegerse, así que puso a cada habitante bajo su propia responsabilidad y advirtió a todos que se aíslen, pero libres y protegidos. Nunca se pidió cuarentena obligatoria. Tuvieron 1.700 muertos, pero se cuidaron protegiéndose. Noruega tuvo 179 muertos, pero creo que todo depende de la responsabilidad personal en cuanto a cuidarse, protegerse estando afuera y llevando una vida normal.

Sé que es muy discutible lo que opino, pero también es cultural. Puedo estar afuera y saber cómo cuidarme.

Muchos países, Italia, España, EE. UU., Brasil y quizás otros más no hicieron casi cuarentena, pero nunca se protegieron y tampoco hicieron aislamiento social estando fuera de sus casas.

Dentro de uno o dos años, me gustaría leer nuevamente lo que escribí y ojalá pueda ver que el daño económico personal no fue tan feroz como me imagino que será.

Quizás esté equivocado, pero déjenme opinar.

Argentina hizo una estricta cuarentena, pero porque se sabía de la irresponsabilidad en la mayoría de sus habitantes y que no se iban a cuidar.

Quizás habría que haberlo hecho como en Suecia, pero con un control estricto.

¿Estamos preparados para ser responsables? Creo que no, y ojalá hayamos aprendido para una próxima pandemia donde protegiéndonos podamos seguir trabajando. Las gripes conocidas matan a miles de personas anualmente, casi más que el coronavirus. ¿No habrá sido todo esto una trampa de los grandes monstruos económicos para lograr que la población mundial se paralice?

Rodolfo Schroeder

DNI 13.423.273



San Martín de los Andes