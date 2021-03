Es furor en redes un video de CFK en el que "canta" el hit de Nathy Peluso

Cristina es activa usuaria de las redes sociales, pero no sabemos si le divirtió este viral.-

Nathy Peluso se convirtió en una de las jóvenes artistas del momento, éxito entre las personas de su edad con sus ritmos de hip hop, rap y trap entre otros. Sin embargo, en las últimas horas se volvió tendencia en redes luego de que un usuario de Twitter la vinculara de una extraña manera con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Gran parte del reconocimiento de la joven cantante se debe a una canción que no tiene nombre, pero que se viralizó tras grabarla junto al rapero Bizarrap y que ya suma más de 190 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

La popularidad del tema de Peluso fue tal que a @lucasanc se le ocurrió compilar distintos discursos de CFK, con los que la presidenta de la Cámara Alta forma la estrofa "este culo natural no plastic", tal como indica la letra de la cantante popular que se instaló entre sus fanáticos.

Nathy Peluso? I don't know her pic.twitter.com/9heLZqMzG3 — lucas (@lucasanc) March 23, 2021

Pero eso no fue todo, sino que el editor del video le agregó el beat de la canción de manera casi quirúrgica de fondo, por lo que la presentación quedó impresionantemente igual al ritmo de la canción.

De forma irónica, el tuitero puso "Nathy Peluso? I don't know her" y lanzó la publicación, que tuvo más de 35 mil "Me gusta" y 7,5 mil retuits. ¿Qué pensarán las protagonistas?