Primera marcha en cuarentena Bariloche: gastronómicos con DNI impar salieron a la calle

“Si la ayuda no llega en tiempo y forma da igual morir de coronavirus que morir de hambre”, gritó el dirigente gremial de Uthgra, Ovidio Zúñiga, durante la primera movilización en tiempos de pandemia en Bariloche.

“¡Mantengan la distancia, compañeros!”, indicaba un dirigente gremial a través de un megáfono. Los manifestantes partieron minutos después de las 11 de Onelli y Moreno. Formaron dos hileras prolijas y marcharon cortando media calzada. siempre manteniendo una distancia con la persona de adelante

Demoraron casi una hora en llegar al Centro Cívico donde se dispersaron por toda la plaza y escucharon los reclamos de los dos referentes gremiales, Nelson Rasini y Ovidio Zúñiga. Eran unas 200 personas ya que solo estaban habilitados a marchar los que tienen números impares de documento. Mañana volverán a marchar quienes tengan DNI finalizados en números pares.

Una camioneta del sindicato encabezaba la marcha. Algunos dirigentes eran los encargados de colocar alcohol a los manifestantes.

“Al figurar como trabajadores temporarios quedan afuera del sistema para acceder a algún beneficio del estado. Ya agotamos todas las instancias administrativas, hay trabajadores que llevan 60 días sin ingresos y hoy tenemos que estar en la calle”, cuestionó Rasini al tiempo que añadió: “Es lamentable la indiferencia de quienes tienen que tomar decisiones”.

Zúñiga recordó que el listado con los 2.179 trabajadores temporarios que se registraron en la región ya se presentó ante el Ministerio de Trabajo de Nación. Hasta el momento solo 583 trabajadores cobraron la ayuda económica.

“Estos compañeros entran en una zona gris: al ser trabajadores efectivos permanentes con tareas discontinuas no reciben ningún tipo de apoyo”, explicó y agregó: “Cada vez que terminan una temporada, el empleador comunica a la Afip que esa persona entra en guarda de puesto hasta la próxima temporada. No se lo considera un trabajador en negro y por eso no recibe apoyo”.

Marisa Alvarado trabaja en un hotel céntrico desde hace 10 años. “La situación es preocupante porque no cobramos el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) ni la ayuda social. Estamos fuera del sistema. Desamparados. Nuestro empleador nos dice que ellos no tienen nada que ver, Anses nos dice que no estamos registrados”, relató.

Una personas repartió alcohol durante la marcha. Foto: Alfredo Leiva

Expresó que “no todo el mundo tiene las comodidades ni un sueldo para quedarse en la casa esperando algo”. “Hace tres meses que no cobro. Antes no te quedabas en tu casa esperando que vuelva la temporada. Pero hoy no podemos salir a trabajar porque las señoras que nos contrataban para limpiar sus casas tampoco tienen plata para llamarnos”, reconoció.

Hoy Marisa intento sumar algún ingreso a través de la venta de pan. “Todo esto te deja la dignidad por el piso, más aun cuando sos una persona que laburó toda la vida. Y esta situación da para largo. Por eso, no nos queda otra que salir a la calle”,dijo.

Mañana volverán a marchar quienes tienen DNI finalizado en número par. Foto: Alfredo Leiva

Otra trabajadora gastronómica, Silvia Rozas, resumió: “Estamos a la espera de alguna ayuda mínima. Mi esposo tiene una pensión mínima y con eso, estamos tratando de lucharla. Pero tengo compañeros que son jefes de familia con niños muy chicos. Es muy crítica la situación”.

Andrea Quinteros también es trabajadora temporaria. “Figuramos como que estamos de alta y eso no nos permite ingresar a Anses para cobrar la ayuda. Mi marido trabaja en la construcción y él tampoco puede cobrar porque le sale que yo estoy de alta. Dios quiera que se solucione. Que al menos nos den 10.000 pesos estos dos meses hasta que en septiembre, mejore”, planteó la mujer mientras marchaba al Centro Cívico.