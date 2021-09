Primera ronda de indagatorias a los acusados de «La Escuelita» VII

La defensa de cuatro jefes de inteligencia que revestían en el V Cuerpo en 1.976 aseguró que al menos 2 de los acusados quieren hablar este miércoles, fijado como el inicio de las indagatorias de los 15 militares, policías federales y rionegrinos en juicio por delitos de lesa humanidad.

Los defensores Pablo Repetto y Sabrina Ascani Torres tienen a su cargo la representación de los integrantes del Ejército Carlos Alberto Taffarel, Jorge Granada, Osvaldo Paez y Norberto Condall, así como el civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.

Las indagatorias serán por el sistema de videoconferencia, desde Bahía Blanca. El equipo de defensa también llevará a cabo la asistencia técnica desde la virtualidad, como ocurrió a lo largo de todo el juicio.

Los organismos de derechos humanos anunciaron que no asistirán a la jornada del miércoles, por considerar que "es evidente que no han roto el pacto de silencio, que es un pacto de sangre", se sostuvo desde la APDH. Los querellantes mantuvieron la presencia en la sala de Avenida Argentina al 1600 a lo largo de los diez meses de juicio, sin embargo, consideraron que según se desarrolla el proceso, los militares no aportarán qué ocurrió con las y los desaparecidos de este tramo, con 9 detenidos en los secuestros ocurridos en Cutral Co, Néuquén, Cinco Saltos que aún se desconce su paradero tras haber pasado por la tortura en las cárceles de la dictadura.

"La regla es que dicen no haber estado, no supieron lo que pasó, estaban en el conflicto con Chile cuando quedó demostrado que estaban en los operativos que ellos denominaban contra la subversión o que nunca se imaginaron que pasaban cosas como las que escuchamos en el juicio por parte de las sobrevivientes o sus familiares; pero estaremos a la expectativa de lo que ocurra. Si van a prestarse a la indagatoria, esperamos que quieran responder las preguntas de la fiscalía", dijo el fiscal José Nebbia.

Las indagartorias fueron programadas también para el miércoles 29 de septiembre, en este caso, con los acusados que dependen de las defensoras oficiales Celia Delgado y Gabriela Labat, entre otros, el piloto Juan José Capella, Oscar Lorenzo Reinhold, Eduardo Molina Ezcurra, Jorge Di Pasquale, Sergio San Martín, el federal Miguel Angel Cancrini y Jorge Soza; y los policías rionegrinos Enerio Huircaín y Desiderio Penchulef.