River ya conoce la fecha de su partido de Copa Argentina: será en pleno Mundial

Este jueves, la Copa Argentina oficializó la fecha de algunos cruces de 16avos de final y sorprendió con la programación. La organización del torneo confirmó que River se medirá ante Aldosivi el próximo viernes 17 de julio, cuando todavía se esté disputando el Mundial.

La Copa del Mundo finalizará el domingo 19, dos días después de este encuentro, pero River podría tener algunas bajas para este duelo. Si algunos de los seleccionados que tienen convocados a futbolistas del Millonario llegan a las instancias decisivas de la cita mundialista, no podrán decir presente ante el Tiburón.

Nicolás Otamendi podría no estar presente en el inicio del semestre.

A pesar del anuncio, todavía no se conoce la fecha ni el horario del cruce, que se confirmará en los próximos días. El estadio que pica en punta es el Padre Martearena de Salta, que ya recibió a River en otros partidos de Copa. También se baraja la posibilidad de algún esce

La pretemporada del equipo de Coudet comenzará en Ezeiza el próximo 17 de junio y terminará la preparación en Alicante, España. Será el primer partido del semestre y del Chacho en este torneo diriendo a River. En su carrera como DT, ya logró dos subcampeonatos con Rosario Central.

En 32avos de final, el Millonario venció agónicamente por 1-0 a Ciudad Bolivar, mientras que el conjunto marplatense goleó 3-0 a San Miguel para avanzar a esta instancia.

Fechas de los 16avos de Copa Argentina

Independiente Rivadavia – Tigre: 12 de julio

Boca – Sarmiento: 16 de julio

Racing – Defensa: 16 de julio