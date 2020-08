Procrear 2020, las claves: cómo inscribirse y cuales son los requisitos

A través del relanzamiento del plan Procrear 2020, el ministerio de Desarrollo Territorial se propone brindar 300 mil soluciones habitacionales que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos.

Al mismo tiempo busca dinamizar el proceso productivo de la construcción impulsando la comercialización, la industria nacional, las economías locales y la generación de empleo.

Una de las modificaciones más importantes es que incorpora una nueva fórmula de actualización crediticia que se vincula con la variación salarial y protege los ingresos de los adjudicatarios y adjudicatarias. La fórmula HogAr reemplaza a las UVAs para dar mayor previsibilidad y transparencia en el acceso a las soluciones habitacionales.

Para eso, eso dispuso de nueve líneas de crédito clasificadas en líneas de créditos personales y líneas de créditos hipotecarios. Las personales abarcan: microcréditos, refacción, sustentables y gas. Las hipotecarias son: desarrollos urbanísticos, lotes con servicios, lotes habitacionales, construcción y ampliación. Por el momento, la inscripción está habilitada para dos líneas de los créditos personales: Microcréditos y Mejoramientos Refacción.

¿Cómo inscribirse?

Lo primero que hay que hacer es inscribirse a través de un formulario cargado en la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat aquellos que cumplan los requisitos detallados para cada línea de crédito.

Según indica la página para estos dos tipos de crédito, al momento de completar el formulario de inscripción los aplicantes podrán incluir solo un cotitular. “Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a”, explica la cartera que conduce Bielsa, “el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente”. Y aclara: “El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados: 1. Matrimonio; 2. Unión convivencial; 3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular”.

Créditos personales: ¿cuáles son y qué requisitos hay que complir?

Los requisitos generales para los créditos personales son: tener entre 18 y 68 años al momento de acceder al crédito; 12 meses de antigüedad laboral y pueden ser beneficiarios/as Procrear. Además hay requerimientos específicos para las dos líneas que están habilitadas.

1) Mejoramientos/ Microcréditos (VIGENTE). Son 120.000 mejoramientos de terminaciones y arreglos menores, con tasa fija del 24%. Para inscribirse, se deberán cumplir los siguientes requisitos: ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente. Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberán estar en el rango de uno y medio (1,5) y ocho (8) unidades de SMVyM (salario mínimo vital y móvil) al momento de la inscripción. Ser propietario/a o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo. No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses. No encontrarse inhibido. Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.

2) Mejoramiento/ Refacción (VIGENTE): Para refacción general de la vivienda se darán 70.000 créditos, con tasa fija del 24%. Las personas interesadas deben ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente. Contar con Documento Nacional de Identidad vigente. El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberán estar en el rango de uno y medio (1,5) y ocho (8) unidades de SMVyM (salario mínimo vital y móvil) al momento de la inscripción. Ser propietario/a o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo. No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses. No encontrarse inhibido. Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses. No se podrá obtener más de una línea de Mejoramientos Refacción.

3) Mejoramientos sustentables: están destinadas a realizar intervenciones en la vivienda con el objetivo de incrementar la eficiencia energética se entregarán 15.000 créditos, con tasa fija del 24 %. Estiman que esta línea se lanzará en octubre.

4) Mejoramientos gas: es para realizar instalaciones domiciliarias de acceso a la red de gas de hasta tres bocas. Consistirá en 34.000 créditos, con tasa fija del 16% y se abrirá en las próximas semanas, según se informó.

Créditos hipotecarios

Los postulantes de los créditos hipotecarios deberán cumplir, además de los requisitos específicos que se detallan en cada línea, con los siguientes requisitos generales: tener entre 18 y 65 años al momento de acceder al crédito, tener ingresos formales, tener 12 meses de antigüedad laboral y no contar con antecedentes financieros desfavorables.

5) Ampliación: Aún no está vigente y se estiman que se habilitará en septiembre. Está destinada a ampliaciones de hasta 20 m2 en viviendas existentes y serán 2.000 créditos. Esta línea incluye beneficiarios/as Procrear y, hasta el momento, se podría acceder a ella cumpliendo solo con los requisitos generales para los créditos hipotecarios ya mencionados.

6) Construcción: Todavía no está vigente y estiman su lanzamiento para septiembre. Es para construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lote Procrear, municipal o propio. Se ofrecerán 30.000 créditos, incluye beneficiarios/as Pro-crear y como requisitos específico: no deben ser propietario/a ni copropietario/a de una vivienda.

7) Lotes con servicios: Aún no vigente, se estima su lanzamiento para septiembre. Está destinada a familias que no cuentan con terreno. Se otorgarán 10.000 lotes. Los requisitos específicos son: tener domicilio en la localidad del predio y no ser propietario/a ni copropietario/a de una vivienda.

8) Desarrollos habitacionales: No está vigente aún. También se estima su lanzaminento para septiembre. Está destinada al desarrollo de edificios de vivienda multifamiliar en contextos urbanos consolidados. Se otorgarán 4.000 viviendas. Los requisitos específicos son: tener domicilio en la localidad del predio y no ser propietario/a ni copropietario/a de una vivienda.

9) Desarrollos urbanísticos: Aún no está vigente y estiman que se presentará en septiembre. Es para desarrollos urbanísticos y conjuntos de viviendas en predios Procrear. Se entregarán 10.000 viviendas. Los requisitos específicos son: tener domicilio en la localidad del predio y no ser propietario/a ni copropietario/a de una vivienda.