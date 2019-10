Pesimismo. En el último día de operaciones antes de las elecciones presidenciales el dólar tocó su récord a pesar de la intervención, con ventas y subastas, del Banco Central y los bancos públicos: aumentó $1.66 y llegó a los $65 en el promedio. El monto operado también fue récord. Las versiones paralelas se dispararon: el blue llegó a los $75,75 y el “contado con liqui” supero los $80. En sucursales bancarias de la City porteña se generaron colas de clientes que retiraron sus depósitos en dólares: en algunas entidades se registraron restricciones tanto para la compra como para el retiro de los depósitos de las cajas de ahorro en moneda extranjera. Se especula con un feriado cambiario y bancario el lunes.



Lo mismo se vivió en Río Negro y Neuquén: en algunos bancos locales sólo vendieron hasta 1.000 dólares y en otros dijeron a los clientes que no tenían billetes y pidieron volver la semana que viene. El paralelo en el Valle tocó los $ 80.



El Central decidió ayer volver a la modalidad de subastas: realizó tres en la jornada, en las que ofreció u$s 800 millones. La entidad informó sobre una pérdida en las reservas por u$s 1755 millones –récord en la etapa Macri– la mitad de los cuales fueron destinadas a bancos por demanda de ahorristas. Cerraron en u$s 43.503 millones . Desde las PASO, el BCRA vendió u$s 6.200 millones y las reservas bajaron u$s 22.806 millones

El monto operado en el segmento de contado llegó a los u$s 1.152 millones, récord para este 2019. En futuros se negociaron u$s 588 millones en el Rofex, un 19% menos que el jueves, y u$s 60 millones en el MAE. El precio para fin de año se ubicó en $77.80.

Caída en las reservas US$ 22.806 millones de dólares cayeron las reservas de Banco Central desde las PASO. Hoy están en US$ 43.503. US$ 6.200 millones de dólares vendió el Banco Central desde las PASO del 11 de agosto para intentar frenar la escalada del dólar.



En el Banco Nación, que suele ofrecer el billete más barato, el dólar trepó a $ 65 . El lunes, el precio era $60,50. Aunque suele ser más elevado, el promedio entre entidades bancarias que realiza el BCRA también dio curiosamente $65:el precio más elevado fue el del Santander: $66.

En el mercado mayorista , el billete cerró a $ 60, cincuenta centavos arriba del jueves, y $ 1,75 más que al principio de la semana.



En el microcentro porteño, el dólar paralelo, blue, reactivado desde el comienzo de las restricciones cambiarias pos-PASO, aumentó más del 8% y se vendía a $75,75. El “contado con liqui”, que se obtiene mediante acciones o títulos de deuda locales y su venta en el exterior, subió alrededor de 4%, pero ya llega a los $80,48.

El 9 de agosto pasado, el último día de operaciones antes de las PASO, el Banco Nación vendía el dólar a $46,20. El lunes 12 cerró en $58 y el miércoles 14 llegó a tocar los $63, para bajar en los días posteriores. El dólar fue ayer 40.69% más caro que antes de las PASO.

La región no quedó ajena a la tensión

La región de la Norpatagonia no quedó ajena a las tensiones del mercado cambiario. En Neuquén y Río Negro el dólar oficial terminó encima de los 65 pesos, pero lo que marcó la gran diferencia fue el mercado paralelo. En este segmento la divisa ayer perforó los $80. Un récord para la región.

Esta nueva disparada del dólar marginal se dio por dos causas. La primera, por la creciente dolarización de las carteras de pequeños y medianos inversores de cara al domingo de elecciones. La segunda, por las restricciones de los bancos que limitaron la venta de divisas. Muchos ahorristas con los pesos que tenían en la mano –y que no pudieron cambiar en los bancos– fueron al mercado marginal para hacerse de divisas.