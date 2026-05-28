El megaproyecto que cambiará el ingreso a Neuquén: así avanza la obra del nuevo puente en «Y» del Acceso Norte

Neuquén avanza con el megaproyecto que busca transformar uno de los ingresos a la ciudad: se trata del puente en «Y» que se está construyendo en el Acceso Norte. El Ejecutivo municipal informó que se dio inicio a la etapa de hormigonado y la colocación de hierro armado en «una infraestructura vial estratégica diseñada para dar fluidez definitiva al tránsito».

Cómo avanza la obra del nuevo puente en «Y» del Acceso Norte

El Municipio detalló que las cuadrillas avanzan en la consolidación de las bases y pilotes que sostendrán el puente elevado «Y» que conectará la avenida Alfonsín con los sectores oeste y centro de la ciudad de Neuquén.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, afirmó: «Es una de las obras más importantes para este año dentro del Plan Capital neuquino que lleva adelante el intendente de la ciudad, Mariano Gaido. Estamos muy contentos por los avances».

Foto: Municipalidad de Neuquén

El funcionario señaló que la intervención forma parte de una planificación integral orientada a resolver «nudos viales críticos y garantizar un tránsito seguro y ordenado».

«Estamos con todo lo que son bases, las fundaciones de lo que son los apoyos del puente en Y», detalló Nicola y explicó que en el ingreso por calle Raúl Alfonsín (Ruta 7), el acceso se bifurcará hacia las calles Jujuy y la Diagonal 9 de Julio, por arriba: «Por eso estamos haciendo todas estas bases donde después van a ir apoyadas las vigas que van a permitir armar ese puente en Y», agregó.

Foto: Municipalidad de Neuquén

El proyecto contempla la construcción de dos puentes elevados que cambiará la dinámica de circulación de los automovilistas que ingresan cotidianamente a la ciudad desde el sector norte, estableciendo un sentido único norte-sur para estos accesos.

En este sentido, Nicola precisó: «Son dos puentes elevados que, viniendo desde el nodo vial, vamos a tener dos carriles de circulación hacia calle Jujuy y hacia el oeste, y dos carriles de circulación hacia 9 de Julio, y van a ser solo sentido norte-sur esos accesos». El funcionario reiteró que la elevación de la calzada modificará de manera positiva las arterias vinculadas del casco urbano, optimizando los tiempos de viaje ya que «permitirá que la calle Salta desde Antártida Argentina hacia arriba sea toda circulación hacia el norte».

Nicola agregó que además de esto, habrá un «retome subiendo por Salta, o sea, pasamos primero por abajo para salir hacia el nodo vial y tenemos también un retome hacia calle Jujuy viniendo desde Salta».

Por otra parte el Ejecutivo recordó que el proyecto del Acceso Norte demanda una inversión económica del orden de los $17 mil millones y «la previsión oficial apunta a que la estructura esté completamente operativa antes de que concluya el año en curso».

Foto: Municipalidad de Neuquén

En cuanto a las tareas que se están desarrollando, se informó que las mismas se concentran en la consolidación de los componentes de hormigón que sostendrán las estructuras de los puentes elevados. Las terminaciones del sector incluirán la instalación de veredas peatonales, señalización vial y un moderno sistema de iluminación led.

Otra obra que cambiará a Neuquén: estacionamiento y polo gastronómico

Entre otros proyectos que se desarrollan en Neuquén, el Municipio mencionó que se está concretando una obra para complementar los servicios de la zona, consistente en un estacionamiento subterráneo de tres pisos y un polo gastronómico sobre el nivel cero.

Foto: Municipalidad de Neuquén

Nicola aclaró que las tareas de esta segunda obra progresan en sus propias etapas ya que ya concluyeron las excavaciones.

Al mismo tiempo indicó que «la empresa está avanzando con distintas etapas, también finalizó las excavaciones y estaba terminando el proyecto ejecutivo, o sea, el ajuste del proyecto ejecutivo de todas las funcionalidades que va a tener ese paseo gastronómico que contempla 3 pisos subterráneos de estacionamientos y sobre el nivel cero un desarrollo gastronómico de restaurantes y un polo gastronómico, como bien decía, para que el neuquino disfrute y visite también toda esa zona».

El Ejecutivo municipal recordó que los desvíos vehiculares que se montaron en el sector permiten que las obras avancen de manera independiente y libre en sus respectivas áreas, garantizando la fluidez y minimizando los inconvenientes para los automovilistas.

«Al estar en proceso de obra les pedimos a todos los vecinos que circulen en la zona en esos horarios pico con máxima precaución, respetando las velocidades porque sí, pueden surgir algunos embotellamientos que son en distintas horas. Tenemos personal de la empresa para su señalización y también para cualquier cuestión como que esté entrando o saliendo un vehículo con hormigón, algún vehículo de la empresa, que se pueda maniobrar y circular con precaución», concluyó Nicola.