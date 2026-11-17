El crecimiento de Vaca Muerta está transformando el presente de la construcción en la Patagonia. La expansión de la actividad hidrocarburífera no solo demanda infraestructura energética, sino también viviendas, hoteles, oficinas y nuevos espacios urbanos para acompañar el desarrollo de las localidades. En este escenario, los sistemas industrializados comienzan a ganar protagonismo como una alternativa para responder a las necesidades del mercado.

Luis Perata, socio de Propanel, sostiene que el desafío pasa por construir con mayor velocidad, previsibilidad y eficiencia. La empresa neuquina, especializada en sistemas de paneles SIP, busca acompañar este proceso mediante soluciones que permiten trasladar parte de la producción a un entorno industrial, mejorar la planificación y reducir los tiempos de ejecución de las obras.

Nuevas demandas para la construcción regional

Fotos gentileza.-

El desarrollo energético genera oportunidades que van mucho más allá de los yacimientos. El crecimiento poblacional y la llegada de nuevas inversiones incrementan la necesidad de infraestructura habitacional, comercial y de servicios.

Para Perata, la construcción industrializada puede desempeñar un papel importante en esta etapa, especialmente en proyectos que requieren rapidez de ejecución, control de costos y eficiencia energética.

El sistema SIP utilizado por Propanel permite fabricar componentes de manera industrializada y organizar las distintas etapas de una obra con mayor precisión. Esto facilita la planificación y contribuye a optimizar materiales y recursos.

Sin embargo, el crecimiento también presenta dificultades. Los costos, el financiamiento, la disponibilidad de mano de obra capacitada y la infraestructura aparecen entre los principales desafíos para transformar las inversiones en proyectos concretos.

La formación de trabajadores es uno de los aspectos centrales. Desde la empresa impulsan iniciativas de capacitación, entre ellas la Academia Propanel y actividades junto a Emplea NQN, con el objetivo de desarrollar capacidades laborales vinculadas con los nuevos sistemas constructivos.

Las perspectivas para 2027

De cara al próximo año, las expectativas del sector están vinculadas con la continuidad de las inversiones energéticas y la necesidad de ampliar la infraestructura regional.

Perata identifica oportunidades en viviendas individuales y colectivas, alojamientos corporativos, hoteles, oficinas y edificios destinados a servicios, educación y salud.

La demanda podría extenderse desde Añelo y San Patricio del Chañar hacia otras localidades neuquinas, como Plottier, Centenario, Rincón de los Sauces y Cutral Co. También aparecen oportunidades en Río Negro, especialmente en el corredor del Alto Valle y Punta Colorada.

Para acompañar ese crecimiento, el empresario considera fundamental fortalecer la articulación entre el sector público y el privado, mejorar las condiciones de financiamiento y consolidar una cadena regional de proveedores y trabajadores especializados.

Con una trayectoria iniciada en 2016, Propanel cuenta con una planta industrial de 2.500 metros cuadrados en Plottier y registra más de 150.000 metros cuadrados construidos con su sistema SIP, de manera directa e indirecta.

El desafío, según la mirada de la empresa, no consiste únicamente en responder a la demanda inmediata de Vaca Muerta, sino en aprovechar ese impulso para consolidar una industria regional con mayor capacidad productiva, innovación y empleo.

Añelo: un proyecto de 73 viviendas que apuesta por la industrialización

El desarrollo Casas de Añelo, impulsado por Juan Carlos Darroux, refleja cómo los nuevos sistemas constructivos comienzan a incorporarse a los proyectos habitacionales vinculados con Vaca Muerta.

La iniciativa comenzó con 23 viviendas construidas mediante métodos tradicionales. Posteriormente, el desarrollador decidió sumar otras 50 unidades mediante el sistema SIP de Propanel, alcanzando un complejo de 73 viviendas dentro de un proyecto integral que contempla 200 unidades.

Las viviendas cuentan con dos dormitorios, dos baños y equipamiento para alojamiento corporativo. El complejo está orientado a brindar servicios de housing para empresas petroleras y gasíferas, en una localidad donde el crecimiento de la actividad energética incrementa la demanda habitacional.