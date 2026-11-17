La necesidad de ampliar la infraestructura energética, acompañar nuevas inversiones y responder al crecimiento de las ciudades representa una oportunidad para las empresas regionales.

La industria de la construcción atraviesa un escenario de contrastes en Argentina. Mientras distintas regiones del país enfrentan una menor actividad, Río Negro y Neuquén mantienen un movimiento sostenido, impulsado en buena medida por el desarrollo de Vaca Muerta y las inversiones vinculadas con la industria hidrocarburífera. Esta dinámica se refleja en diferentes rubros, entre ellos la producción de hormigón elaborado, un insumo fundamental para las obras de infraestructura.

En este contexto, Pablo Pili, ingeniero y gerente de Hormigonera del Interior SRL (HDI), analizó el presente del sector, las oportunidades que genera el crecimiento energético y los desafíos que enfrentan las empresas regionales. Según explicó, el impacto de Vaca Muerta sobre la construcción va mucho más allá de la actividad directa en los yacimientos y se extiende hacia obras civiles, desarrollos privados y nuevas inversiones.

Vaca Muerta y su impacto en la construcción regional

Para la industria del hormigón elaborado, las principales oportunidades asociadas con Vaca Muerta aparecen en las obras necesarias para transportar, almacenar y procesar los hidrocarburos.

Oleoductos, plantas de rebombeo, estaciones compresoras y sistemas de almacenamiento requieren infraestructura civil y generan demanda para empresas constructoras, proveedores de materiales y servicios especializados.

Pili explicó que la exploración y explotación de los yacimientos no necesariamente representan las etapas de mayor demanda para la construcción tradicional. En cambio, las obras complementarias y los sistemas de transporte tienen una incidencia más directa sobre el sector.

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A este movimiento se suma el impacto económico que la actividad petrolera genera en las ciudades cercanas. El crecimiento de los servicios, las inversiones privadas y las obras de infraestructura contribuye a sostener el nivel de actividad regional.

«Hoy somos una de las pocas zonas del país que está fuerte a niveles de actividad de construcción», aseguró Pili, al comparar la situación del Alto Valle con la de otras regiones argentinas.

Desde su perspectiva, el movimiento económico vinculado con Vaca Muerta permite que la construcción mantenga un nivel de trabajo relativamente constante, incluso en un contexto nacional caracterizado por la reducción de la obra pública y una menor dinámica de la inversión privada.

Tecnología e innovación para responder a las nuevas demandas

El crecimiento de las actividades vinculadas con la energía también obliga a las empresas proveedoras de materiales a incorporar nuevas herramientas y soluciones técnicas.

En el caso de Hormigonera HDI, durante los últimos dos años se avanzó en la incorporación de tecnología, productos químicos y servicios especializados, con el objetivo de responder a los requerimientos de proyectos cada vez más complejos.

Una de las innovaciones fue el desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares que permite a los clientes gestionar el servicio de hormigón elaborado y realizar un seguimiento de las operaciones.

“Hoy somos una de las pocas zonas del país que está fuerte a niveles de actividad de construcción”. Pablo Pili, ingeniero y gerente de Hormigonera del Interior SRL (HDI).

La herramienta integra información de las plantas, sistemas de gestión y rastreo satelital, lo que permite mejorar la trazabilidad de los pedidos y facilitar la organización de las obras.

«Desde su celular manejan toda la operación de su obra», explicó Pili al referirse a las posibilidades que ofrece esta tecnología.

Paralelamente, la compañía incorporó una división de productos químicos destinados tanto a la construcción tradicional como a los servicios vinculados con la industria del petróleo y el gas.

Esta diversificación busca acompañar la aparición de nuevos proyectos y ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades técnicas de distintos sectores.

Los desafíos de construir en una región que sigue creciendo

Aunque el escenario regional presenta oportunidades, también plantea dificultades para las empresas de la construcción.

Uno de los principales desafíos es el aumento de la competencia, producto de la llegada de compañías de otras provincias que buscan participar del movimiento económico generado por Vaca Muerta.

Según Pili, mientras en otras regiones del país la actividad se encuentra más limitada, el dinamismo de Río Negro y Neuquén atrae a nuevos actores, especialmente en rubros vinculados con los materiales y los servicios para la construcción.

Otro aspecto que preocupa al sector es la disponibilidad de trabajadores especializados.

La industria hidrocarburífera demanda una importante cantidad de personal calificado y ofrece condiciones económicas que, en muchos casos, resultan más atractivas que las de otras actividades.

Esta situación genera dificultades para retener trabajadores con experiencia en empresas constructoras y proveedoras de materiales.

La competencia por la mano de obra calificada se convirtió así en uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento de la actividad, especialmente en un mercado que exige mayor especialización y capacidad técnica.

Las perspectivas para la industria del hormigón

De cara al futuro, la evolución de Vaca Muerta continuará siendo un factor importante para el desarrollo de la construcción en Río Negro y Neuquén.

La necesidad de ampliar la infraestructura energética, acompañar nuevas inversiones y responder al crecimiento de las ciudades representa una oportunidad para las empresas regionales.

Sin embargo, el escenario también exige mejorar la productividad, incorporar tecnología y fortalecer la capacitación de los trabajadores.

En ese contexto, la capacidad de adaptación aparece como una de las claves para las empresas del sector, que deben responder a nuevas demandas sin perder competitividad.

La experiencia de la industria del hormigón elaborado refleja así una de las particularidades del presente de la construcción regional: un mercado que mantiene oportunidades de desarrollo, pero que también enfrenta exigencias crecientes en materia de innovación, recursos humanos y eficiencia.

Más de 20 años de experiencia en obras de infraestructura

Hormigonera HDI cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la producción de hormigón elaborado, con participación en obras civiles, proyectos privados y desarrollos de infraestructura en Río Negro y Neuquén.

La empresa dispone de plantas en General Roca, Cipolletti, Villa Regina, Neuquén capital y Añelo, lo que le permite atender proyectos en diferentes puntos de la región.

Entre sus antecedentes se encuentran obras vinculadas con la ampliación de la Ruta Nacional 22, sistemas de abastecimiento de agua, revestimiento de canales de riego y desarrollos comerciales.

Además, cuenta con certificación ISO 9001 y cumplimiento de la norma IRAM 1666, e integra la Cámara Argentina de Hormigón Elaborado (CADHE).

La incorporación de tecnología y la diversificación de servicios forman parte de su estrategia para acompañar las transformaciones que atraviesa actualmente la industria de la construcción.