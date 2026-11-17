La ejecución de grandes obras y la llegada de trabajadores pueden generar nuevas demandas, aunque consideran fundamental que las inversiones respondan a una planificación de largo plazo.

El desarrollo de Vaca Muerta está transformando la economía de Río Negro y Neuquén, con inversiones que impulsan la construcción de viviendas, infraestructura, establecimientos comerciales y espacios destinados a la actividad industrial. Sin embargo, ese crecimiento no se distribuye de manera uniforme entre las ciudades de la región. En General Roca, el mercado inmobiliario todavía espera que el movimiento generado por la industria energética se traduzca en un mayor volumen de obras y nuevos emprendimientos.

Así lo plantea Ulises Terbay, abogado, martillero y corredor público de Terbay Estudio Jurídico & Inmobiliario, quien advierte que la expansión petrolera también está provocando un incremento en los costos de construcción. La competencia por trabajadores especializados, las dificultades para acceder al financiamiento y las limitaciones de infraestructura aparecen entre los principales obstáculos para aprovechar las oportunidades que ofrece Vaca Muerta.

Vaca Muerta y su impacto en la construcción de General Roca

Para Terbay, el desarrollo de Vaca Muerta representa una oportunidad histórica para las provincias de Río Negro y Neuquén. Su influencia se extiende más allá de las obras directamente relacionadas con la explotación de hidrocarburos y alcanza a distintos sectores de la economía regional.

La demanda de viviendas, infraestructura, servicios y nuevos establecimientos comerciales forma parte de ese movimiento. No obstante, las diferencias entre las localidades son cada vez más evidentes.

Mientras algunas ciudades reciben inversiones significativas, General Roca todavía no registra, según el análisis del empresario, un crecimiento de la construcción privada proporcional a la magnitud del desarrollo energético.

“Estamos recibiendo parte del incremento de los costos que genera Vaca Muerta, pero todavía no recibimos en la misma proporción los beneficios de su expansión económica”. Ulises Terbay, referente de Terbay Estudio Jurídico & Inmobiliario.



“Estamos recibiendo parte del incremento de los costos que genera Vaca Muerta, pero todavía no recibimos en la misma proporción los beneficios de su expansión económica”, sostuvo Terbay.

Uno de los factores que explica esta situación es la competencia por la mano de obra calificada. Las zonas de mayor actividad petrolera ofrecen remuneraciones superiores, lo que atrae a profesionales, técnicos y trabajadores especializados de otras localidades.

Esta dinámica repercute sobre el mercado laboral del Alto Valle. Los trabajadores que permanecen en ciudades como General Roca buscan acercar sus ingresos a los que podrían obtener en la actividad energética, una situación que, de acuerdo con Terbay, termina impactando en el costo de contratación y en el valor del metro cuadrado de construcción.

A pesar de estas dificultades, su mirada sobre el futuro es positiva. Considera que la región atraviesa un proceso de transformación cuyos beneficios podrían extenderse progresivamente hacia otras ciudades.

Los desafíos del mercado inmobiliario: costos, créditos e infraestructura

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sector es la viabilidad económica de los proyectos inmobiliarios. Los costos elevados, la escasez de determinados oficios y las dificultades para acceder al crédito complican la planificación de nuevas inversiones.

Terbay explicó que la competencia laboral con Vaca Muerta obliga a las empresas constructoras a revisar permanentemente sus presupuestos, mientras que los mayores costos reducen los márgenes de rentabilidad de distintos emprendimientos.

El financiamiento constituye otro de los puntos centrales. Para sostener el crecimiento inmobiliario, considera necesario ampliar el acceso a créditos hipotecarios y desarrollar herramientas que permitan convertir el interés por comprar o construir en operaciones concretas.

“No alcanza con que haya interés en comprar o construir; también tiene que existir capacidad económica para concretar esas operaciones”, señaló.

A estas dificultades se suman las necesidades de infraestructura. General Roca cuenta con una ubicación estratégica dentro del Alto Valle, pero presenta limitaciones de conectividad que, según el especialista, condicionan sus posibilidades de atraer empresas vinculadas con la industria energética.

Mejorar las conexiones viales, fortalecer la infraestructura logística y facilitar el acceso a suelo urbanizado con servicios son algunas de las medidas que considera necesarias.

También destaca la importancia de agilizar los procedimientos administrativos para la aprobación de nuevos desarrollos.

“El sector privado tiene capacidad y voluntad de invertir, pero necesita condiciones que permitan transformar esas inversiones en proyectos concretos y sostenibles”, afirmó.

Qué puede pasar con la construcción en Río Negro durante 2027

Las perspectivas para 2027 son favorables, según el análisis de Terbay. El crecimiento de Vaca Muerta y las inversiones asociadas a la infraestructura de transporte y exportación de hidrocarburos podrían abrir nuevas oportunidades para distintas localidades rionegrinas.

Uno de los proyectos que destaca es Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que contempla una terminal de exportación en Punta Colorada y que, por su magnitud, podría impulsar nuevas actividades económicas en diferentes regiones de la provincia.

Entre los segmentos con mayor potencial, el referente inmobiliario identifica la construcción de viviendas, los desarrollos habitacionales planificados, los parques logísticos, los depósitos, los establecimientos comerciales y la infraestructura destinada a empresas de servicios.

En General Roca, considera que existen condiciones favorables para captar parte de esas inversiones. La ciudad dispone de una estructura comercial consolidada, servicios profesionales, instituciones educativas y características que podrían resultar atractivas para la radicación de trabajadores y compañías.

Sin embargo, advierte que todavía no se ha logrado atraer una cantidad significativa de empresas de servicios directamente vinculadas con Vaca Muerta.

Para revertir esta situación, plantea la necesidad de una estrategia que combine mejor conectividad, infraestructura, disponibilidad de tierras para emprendimientos productivos e incentivos a la inversión, junto con una mayor articulación entre los sectores público y privado.

Punta Colorada y la costa rionegrina, otras oportunidades para invertir

El crecimiento energético también abre perspectivas para la costa atlántica de Río Negro. Terbay identifica oportunidades en Sierra Grande, Punta Colorada y Playas Doradas, especialmente para proyectos habitacionales, comerciales, hoteleros y de servicios.

La ejecución de grandes obras y la llegada de trabajadores pueden generar nuevas demandas, aunque considera fundamental que las inversiones respondan a una planificación de largo plazo.

Parte de los desarrollos de la firma Terbay en la costa atlántica rionegrina.-

En ese sentido, advierte sobre la importancia de evitar que los desarrollos inmobiliarios estén destinados únicamente a cubrir necesidades transitorias durante la construcción de los proyectos energéticos.

La posibilidad de consolidar nuevas actividades económicas, atraer empresas y generar empleo permanente aparece como uno de los grandes desafíos para estas localidades.

Para Terbay, el crecimiento de la industria hidrocarburífera debería convertirse en una oportunidad de desarrollo que alcance tanto a los centros urbanos cercanos a Vaca Muerta como al Alto Valle y la costa rionegrina.

“Creo que 2027 puede ser un año importante para el sector, siempre que logremos convertir el impulso de Vaca Muerta en oportunidades de inversión para toda la región”, expresó.

El empresario considera que las inversiones energéticas, el interés del sector privado y el potencial de las ciudades ofrecen una base favorable para el crecimiento. Sin embargo, insiste en que será necesario acompañar ese proceso con infraestructura, planificación y previsibilidad económica.

“El verdadero éxito de Vaca Muerta no debería medirse solamente por la cantidad de petróleo que producimos o exportamos, sino también por la capacidad de transformar ese crecimiento en empleo, viviendas, inversiones y desarrollo permanente para nuestras ciudades”, concluyó Ulises Terbay.