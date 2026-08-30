Entrevista con el desarrollador a cargo de la Aldea Comercial Cipoleña: «Queremos que sea de Cipolletti para Cipolletti»

En diálogo con Río Negro Inmobiliario, el CEO de Planet Partners, Cesar Escandarani, hizo un repaso de lo que representa para Cipolletti la denominada Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto desarrollado en conjunto con Carrefour Argentina. El mismo demandaría una inversión de más de US$30 millones entre ambas compañías, y generaría más de 400 puestos de trabajo directos y permanentes.

PREGUNTA: ¿Por qué eligieron Cipolletti para hacer la primera inversión de Planet Partners en la Patagonia? ¿Qué vieron en Cipolletti que justificó una inversión de más de US$20 millones?

RESPUESTA: Cipolletti forma parte de una región en pleno desarrollo vinculada al oil & gas, y esa es justamente la lógica detrás de nuestra decisión: buscábamos consolidar un proyecto dentro de una zona con ese perfil de crecimiento económico. Cuando el equipo de Carrefour nos convocó para participar del proyecto y sumarnos a la iniciativa, vimos en Cipolletti una ciudad que cumplía con todos los requerimientos que estábamos buscando. La inversión del proyecto, estimada en más de US$20 millones, refleja la magnitud de esa oportunidad.

P: ¿Por qué apostar a un centro comercial en un momento en que el comercio electrónico está creciendo?

R: Porque no estamos construyendo un shopping tradicional. La Aldea Comercial no busca competir con el comercio electrónico porque no tiene el mismo objetivo que el e-commerce: busca crear experiencia, encuentro y permanencia, un punto de encuentro para la comunidad. El proyecto busca explorar el vínculo con la ciudad: gastronomía, deporte, cultura, servicios y espacios públicos de calidad que generan actividad durante todo el día, no solo en el momento de comprar. El comercio electrónico resuelve la compra, pero no reemplaza el bienestar de salir, moverse, encontrarse con otros y disfrutar de un espacio experiencial, pensado para las personas.

Cesar Escandarani

P: ¿Qué creen que le falta hoy a Cipolletti desde el punto de vista comercial y urbano que este proyecto viene a cubrir?

R: Cipolletti está atravesando un proceso de expansión: es una región de crecimiento económico y crecimiento poblacional. Estamos convencidos de que ese nuevo crecimiento de la ciudad demanda nuevos centros urbanos, nuevas centralidades que acompañen esa expansión. Hoy falta una solución de confort para los vecinos, una oferta diversificada de servicios y comercios con mejor accesibilidad y con espacios de estacionamiento y esparcimiento. Este proyecto viene a cubrir esa necesidad, generando una nueva centralidad urbana en línea con el crecimiento de la ciudad.

P: ¿Ya hay operadores interesados? ¿Alguno que se puede adelantar?

R: Hay conversaciones iniciadas con mucho interés de parte de distintas marcas, pero en esta etapa inicial todavía no podemos confirmar nombres. Sí podemos adelantar que nuestra estrategia se basará en incorporar anclas internacionales combinadas con un mix nacional y local que busca fomentar el crecimiento y la expansión del comercio local cipoleño, generando también nuevos puestos de trabajo permanentes y empleo a largo plazo. Un pilar central de esa estrategia es incorporar emprendedores locales de Cipolletti, dándoles un espacio real para expandirse y crecer. Buscamos un buen balance entre el mix nacional y el local: no queremos que sea una aldea comercial más, sino una Aldea Cipoleña, pensada de Cipolletti para Cipolletti.

1/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners. 2/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners. 3/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners. 4/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners. 5/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners.

P: ¿Qué diferencia a este desarrollo de un shopping o centro comercial convencional?

R: La experiencia que proponemos se basa en la relación entre el interior y el exterior, algo que un shopping convencional no ofrece. En vez de funcionar como un objeto cerrado y aislado, el proyecto se integra a la trama urbana existente a través de zonas verdes, plazas, patios y recorridos peatonales que lo conectan con la ciudad. Es un sistema urbano abierto y permeable en su relación con el entorno, donde el recorrido y el estar son tan importantes como el acto de compra. A su vez, la Aldea contará con una buena superficie para resguardarse de los factores climáticos adversos de la región. Está pensada para que el lugar funcione tanto en los días soleados como en los ventosos: espacios abiertos para actividades al aire libre, esparcimiento o un café con amigos en los días de sol; y una buena cantidad de superficie cubierta para que el centro siga funcionando en los días de viento o lluvia. Es un desarrollo que propone ordenamiento urbano tanto en la escala peatonal como vehicular, y se inserta en el tejido de Cipolletti de forma armoniosa con el entorno.

P: ¿Qué quieren que sea este lugar dentro de diez años?

R: Queremos que haya aportado lo máximo posible a la comunidad, y que se haya consolidado como el nuevo punto de referencia urbano para Cipolletti.

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