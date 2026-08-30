Del orden a la inversión: cómo Cipolletti prepara la ciudad para una nueva etapa de desarrollos

El predio de Alem y Kennedy con centra una de las principales apuestas privadas en la ciudad. Foto: Flor Salto.

Hay una idea que atraviesa todas las decisiones que el Municipio de Cipolletti viene tomando: la ciudad tiene que prepararse para lo que viene. El crecimiento de la actividad económica regional abre nuevas oportunidades y, para el intendente Rodrigo Buteler, el desafío es que la ciudad pueda aprovecharlas con planificación y una mirada de largo plazo.

“Nosotros cuando llegamos a la gestión vinimos con una premisa que era ordenar la ciudad y dentro de ese ordenamiento también estaba resolver esos temas viejos, históricos, que no estaban resueltos”, explicó el jefe comunal.

En ese escenario, la llegada de la Aldea Comercial Cipoleña representa uno de los proyectos privados de mayor escala. La iniciativa prevé una inversión de US$30 millones sobre el predio de Kennedy y busca generar una nueva centralidad comercial, con más de 50 locales, espacios verdes y estacionamiento.

Así será la nueva Aldea Comercial Cipoleña. Imagen: gentileza.

Para el Municipio, el proyecto tiene un impacto directo sobre la actividad económica y el empleo. “Nos parece un muy buen proyecto que genera 400 puestos de empleo, además de todo el empleo que se genera durante la construcción”, destacó Buteler.

Más actividad y oportunidades para Cipolletti

El movimiento que puede generar la Aldea Comercial no se limita a la inversión inicial. El proyecto también contempla la incorporación de comercios y marcas locales, un aspecto que el intendente considera clave para que el impacto alcance a distintos sectores de la economía cipoleña.

“La idea es que las marcas locales también puedan estar en ese centro comercial. En definitiva, buscamos que el proyecto genere oportunidades para todos y que el crecimiento de la inversión también se traduzca en movimiento para el comercio de Cipolletti”, sostuvo Buteler.

La propuesta también se vincula con un cambio en la manera en que Cipolletti es percibida como destino comercial. “Cipolletti hoy se empieza a transformar en un lugar donde el sector privado nos mira desde otro lugar”, afirmó.

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti. Flor Salto.

Durante años, explicó, buena parte de las grandes propuestas se concentraron en la ciudad vecina: “Siempre crecimos a la sombra de Neuquén. El shopping está en Neuquén, el centro comercial está en Neuquén, las grandes marcas nacionales están allá”, explicó y agregó: “Cuando jerarquizás a la ciudad con centros comerciales, shopping y marcas importantes, se genera un círculo virtuoso. Te pone en el radar y hace que la gente quiera vivir en Cipolletti”, explicó.

En esa lógica, una mayor actividad comercial también puede acompañar el crecimiento poblacional y económico. “Si somos una ciudad atractiva en todo este desarrollo de Vaca Muerta, la gente tiene oferta para vivir. Nosotros queremos hacer la mejor oferta para vivir, con la mejor calidad de servicios”, sostuvo.

Rodrigo Buteler: «Buscábamos darle una nueva centralidad a la ciudad»

El acompañamiento municipal comenzó antes de que la propuesta comercial tomara forma. En el caso del predio de Kennedy, la gestión primero trabajó para encontrar una solución para el Servicio Meteorológico y, a partir de allí, poder definir el futuro de esas tierras.

“Nosotros buscamos un lugar mejor para el Servicio Meteorológico, cuidado, resguardado y rodeado de un espacio verde que nunca se va a urbanizar. De esa manera, sus mediciones no van a tener las interferencias que hoy tienen por los camiones, los autos o los edificios”, explicó Buteler.

Con ese paso, el Municipio pudo avanzar en la definición del futuro del predio. La decisión fue mantener la propiedad de la tierra y otorgarla en alquiler. “Nosotros no vendemos, solamente alquilamos, porque esto en las generaciones que vienen tiene que seguir estando en manos de la Municipalidad”, señaló.

También se establecieron condiciones para el proyecto. “Buscábamos darle una nueva centralidad a la ciudad, que sea comercial, donde la gente pueda tener comercios de cercanía en ese lugar que ya es una zona muy habitada”, explicó.

La intención fue que el desarrollo respetara además el perfil urbano del sector, con baja densidad, espacios verdes y sin uso residencial. Para Buteler, esa definición previa fue parte del acompañamiento: establecer las condiciones que la ciudad necesita y, a partir de allí, permitir que el privado desarrolle una propuesta.

Obras para acompañar la nueva etapa de crecimiento de Cipolletti

Para el Municipio, atraer inversiones también requiere mejorar los accesos, la circulación y las condiciones generales de la ciudad. “Si nosotros no hiciéramos infraestructura pública, tampoco este centro comercial podría suceder”, afirmó Buteler.

En esa planificación ubica las obras viales, la doble vía de la avenida Perón, el plan de asfalto y las rotondas, junto con el desarrollo del parque industrial y los nuevos loteos.

“Todo tiene que ver con eso que está sucediendo”, sostuvo el intendente al referirse al conjunto de intervenciones que atraviesan Cipolletti.

El contexto regional es parte central de esa transformación. “Si Vaca Muerta se desarrolla, Cipolletti automáticamente se transforma en un polo económico importante, que es lo que está pasando”, afirmó Buteler y agregó: “Esto te aporta servicio, te aporta calidad de vida, te da un lugar de esparcimiento que a su vez nos permite tener nuestros propios lugares de esparcimiento”.

Así, el acompañamiento a la Aldea Comercial forma parte de una estrategia más amplia: preparar a Cipolletti para el crecimiento regional y generar las condiciones para que la inversión privada se traduzca en empleo, actividad, servicios y nuevas oportunidades para la ciudad.