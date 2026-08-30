Cipolletti es la gran nueva apuesta de Carrefour Argentina: se proyecta una inversión de 13 millones de dólares

El desarrollo económico de la región posiciona a Cipolletti como una de las plazas de gran expectativa de crecimiento y, por lo tanto, de mayor demanda comercial en la compra de bienes y servicios. En ese sentido, creemos que la inversión proyectada va a ser doblemente beneficiosa. Por un lado, una empresa como Carrefour tiene la capacidad de responder a la creciente demanda local con una propuesta comercial consolidada, de calidad y accesible. Por el otro, Cipolletti cuenta con el dinamismo estratégico para atraer la inversión de capital, con el desarrollo que esto trae consigo en términos de oportunidades, generación de 60 nuevos puestos de trabajo directos y la consolidación de una red indirecta de proveedores locales que abastece de productos y servicios.

Además, los vecinos y vecinas serán los principales beneficiados. El nuevo supermercado que se desarrollará en la ciudad les brindará una solución integral y cercana para sus compras cotidianas, optimizando su tiempo y evitando los costos de traslado. Una marca como Carrefour garantiza un estándar de negocio responsable y de calidad, impulsando una propuesta omnicanal que se adapta a los distintos hábitos de consumo. Estamos convencidos de que esta apertura traerá grandes ventajas a los cipoleños, quienes podrán acceder a un surtido nacional y regional muy valorado, enriquecido por el diferencial de los productos locales.

En Carrefour, cada vez que abrimos una sucursal en una nueva ciudad, la diseñamos con una fuerte impronta local. Esto abarca desde la planificación de la obra —considerando cuidadosamente el entorno— y la creación de puestos de trabajo en articulación con las bolsas de empleo de la zona, hasta la búsqueda de proveedores locales que potencien nuestro surtido con opciones propias del lugar. En este sentido, queremos asegurarles que el nuevo centro comercial pondrá en valor al barrio de manera armoniosa, respetando su identidad y costumbres. Para ello, llevaremos a cabo una importante inversión orientada a una operación amigable con los recursos naturales: instalaremos paneles solares para abastecer el consumo energético de la tienda y nuevas heladeras de CO2, que emplean la última tecnología en eficiencia y ahorro.

1/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners. 2/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners. 3/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners. 4/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners. 5/ 5 Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners.

De aprobarse el proyecto, con una inversión de 13 millones de dólares, será la apuesta más importante que tendrá Carrefour en el país en esta etapa. Esto refuerza la magnitud de la oportunidad: Carrefour ve en Cipolletti una plaza única, donde el desarrollo local puede establecer un diferencial por encima de la media del mercado argentino. Por supuesto que, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y que el retail es un negocio de consumo cotidiano, el rendimiento y el recupero de la inversión no dependen de un único factor ni se puede establecer en un plazo determinado, sino que estarán influenciados por la evolución de la economía general del país.

En definitiva, nuestra llegada a Cipolletti representa más que la apertura de una nueva sucursal; es una apuesta firme y a largo plazo por el crecimiento de la ciudad y de la región. Estamos entusiasmados con la posibilidad de integrarnos a la comunidad, aportando valor, creando lazos y empleo, y ofreciendo siempre la mejor experiencia de compra.

(*) Director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Inmobiliario de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el real estate de Neuquén, Río Negro y toda la Argentina.